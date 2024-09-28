Услышали грохот: саперы отобрали у кота ручную гранату, которую он нашел в подвале (фото)

Животное не только нашло взрывное устройство, но и стало с ним играть. Хозяева услышали громкие звуки и немедленно вызвали полицию.

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В американском штате Огайо домашний кот нашел ручную гранату в подвале, пока хозяева занимались ремонтом дома. Животное начало катать опасный предмет по полу, играя с ним. Об этом пишет ABC News.

Этот необычный инцидент вызвал серьезное беспокойство среди местных жителей. Кот не только обнаружил гранату, но и стал с ней играть, издавая громкие звуки, что привлекло внимание владельцев. Они немедленно вызвали полицию.

Прибывшие на место происшествия сотрудники спецслужб быстро установили, что находка действительно является гранатой, и вызвали саперов.

Специалисты по обезвреживанию взрывных устройств забрали гранату у кота Фото: ABC News

Специалисты по обезвреживанию взрывных устройств забрали взрывное устройство у кота и уничтожили его на полигоне. Как именно граната оказалась в доме, остается неизвестным.

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