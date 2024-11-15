Эксперты со всей Европы делятся опытом: бойцы ВСУ проходят саперную подготовку на Кипре (фото)
Обучение продлится пять недель, украинских солдат обучат также обращаться и с другими взрывоопасными боеприпасами, такими как ракеты, артиллерийские снаряды, гранаты и минометные мины.
В сотнях километров от линии фронта в Украине бойцы ВСУ учатся обнаруживать и обезвреживать наземные мины. В лагере Кипрской национальной гвардии кипрские военные делятся своим опытом решения боевых задач, задействованы также эксперты со всей Европы. Об этом сообщает Sky News.
Обучение длится пять недель, украинских солдат обучают обращению с другими взрывоопасными боеприпасами, такими как ракеты, артиллерийские снаряды, гранаты и минометные мины.Важно
"Их учат обезвреживанию боеприпасов с использованием настоящих взрывчатых веществ", — сказал один из офицеров.
Сообщается, что это будет основной задачей стажеров, когда они вернутся. Среди использующихся инструментов — металлоискатели, щупы и зонды.
"Мины-ловушки — широко распространенное явление в Украине", — сказал главный офицер по обучению в рамках программы.
По данным ООН, с 24 февраля 2022 года от наземных мин и других подобных боеприпасов погибло около 399 человек и 915 получили ранения. Более 10% этих жертв — дети.
Ко всему прочему, взрывчатые вещества мешают обрабатывать пять миллионов гектаров земли, что влечет за собой экономические последствия для Украины.
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