Эксперты со всей Европы делятся опытом: бойцы ВСУ проходят саперную подготовку на Кипре (фото)

Обучение продлится пять недель, украинских солдат обучат также обращаться и с другими взрывоопасными боеприпасами, такими как ракеты, артиллерийские снаряды, гранаты и минометные мины.

В сотнях километров от линии фронта в Украине бойцы ВСУ учатся обнаруживать и обезвреживать наземные мины. В лагере Кипрской национальной гвардии кипрские военные делятся своим опытом решения боевых задач, задействованы также эксперты со всей Европы. Об этом сообщает Sky News.

Учебная наземная мина, используемая в рамках обучения

Обучение длится пять недель, украинских солдат обучают обращению с другими взрывоопасными боеприпасами, такими как ракеты, артиллерийские снаряды, гранаты и минометные мины.

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"Их учат обезвреживанию боеприпасов с использованием настоящих взрывчатых веществ", — сказал один из офицеров.

Сообщается, что это будет основной задачей стажеров, когда они вернутся. Среди использующихся инструментов — металлоискатели, щупы и зонды.

"Мины-ловушки — широко распространенное явление в Украине", — сказал главный офицер по обучению в рамках программы.

По данным ООН, с 24 февраля 2022 года от наземных мин и других подобных боеприпасов погибло около 399 человек и 915 получили ранения. Более 10% этих жертв — дети.

Ко всему прочему, взрывчатые вещества мешают обрабатывать пять миллионов гектаров земли, что влечет за собой экономические последствия для Украины.

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