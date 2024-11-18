"Цілеспрямована робота по площі": РФ могла вдарити по Одесі касетним "Іскандером", — Коваленко

За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив", ушкодження характерні для касетних бойових частин, коли удари завдають по великій площі суббоєприпасами.

Російське окупаційне угруповання під час обстрілу Одеси 18 листопада могло застосувати балістичну ракету з касетною бойовою частиною. Про це в коментарі "Еспресо" заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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"Російські окупанти використали балістичну ракету типу 9М723 ОТРК "Іскандер", запущену з території тимчасово окупованого півострова Крим <...> Але існує ймовірність того, що це була касетна бойова частина", — пояснив він.

Таке припущення він пояснив тим, що була велика площа ураження з мінімальними ушкодженнями фундаментальних структур. Більшість ударів по Одесі ведуться з території окупованого Кримського півострова балістичною зброєю, додав він. У Приморському районі здебільшого розташований цивільний сектор із великою кількістю житлових комплексів. Але самі будинки постраждали мінімально.

"Це характерно для касетних бойових частин, коли ураження наносяться по великій площі суббоєприпасами", — пояснив він.

Експерт зазначив, що якби використовувалася осколково-фугасна бойова частина, пошкодження були б іншими. Більша площа отримала б ушкодження середньої тяжкості, у т.ч. автомобільний транспорт і люди.

За його словами, удар можна оцінювати не як спробу росіян уразити якийсь окремий об'єкт, чи то склад із боєприпасами, чи то військову частину, а як цілеспрямовану роботу за площею, з метою завдати максимальної шкоди цивільному населенню і забудові.

Обстріл Одеси 18 листопада

За даними українських військових, у житловий сектор Приморського району Одеси впала вже збита ракета. П'ятнадцятьма хвилинами раніше ЗС РФ запускали над містом розвідувальний БПЛА "Орлан-10", зазначають у Повітряних силах.

Нагадаємо про подробиці нового удару по Одесі. За словами президента України Володимира Зеленського, ракетні удари РФ показові. Росіяни стверджують, що нібито атакували "готель-гуртожиток", але, за даними України, цілями обстрілу Одеси стали стоянка і навчальний заклад.

Також повідомлялося, що в росЗМІ показали кадри удару по Кременчуцькій ГЕС. Стверджується, що дамба пошкоджена.