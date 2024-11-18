"Целенаправленная работа по площади": РФ могла ударить по Одессе кассетным "Искандером", — Коваленко

По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление", повреждения характерны для кассетных боевых частей, когда удары наносятся по большой площади суббоеприпасами.

Российская оккупационная группировка во время обстрела Одессы 18 ноября могла применить баллистическую ракету с кассетной боевой частью. Об этом в комментарии "Еспресо" заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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"Российские оккупанты использовали баллистическую ракету типа 9М723 ОТРК "Искандер", запущенную с территории временно оккупированного полуострова Крым <…> Но существует вероятность того, что это была кассетная боевая часть", — объяснил он.

Такое допущение он объяснил тем, что была большая площадь поражения с минимальными повреждениями фундаментальных структур.

Большинство ударов по Одессе ведутся с территории оккупированного Крымского полуострова баллистическим оружием, добавил он.

В Приморском районе большей частью находится гражданский сектор с большим количеством жилых комплексов. Но сами дома пострадали минимально.

"Это характерно для кассетных боевых частей, когда поражения наносятся по большой площади суббоеприпасами", — пояснил он.

Эксперт отметил, что если бы использовалась осколочно-фугасная боевая часть, повреждения были бы другими. Большая площадь получила бы повреждения средней тяжести, в т.ч. автомобильный транспорт и люди.

По его словам, удар можно оценивать не как попытку россиян поразить какой-то отдельный объект, будь то склад с боеприпасами или воинская часть, а как целенаправленную работу по площади, с целью нанести максимальный ущерб гражданскому населению и застройке.

Обстрел Одессы 18 ноября

По данным украинских военных, в жилой сектор Приморского района Одессы упала уже сбитая ракета. Пятнадцатью минутами ранее ВС РФ запускали над городом разведывательный БПЛА "Орлан-10", отмечают в Воздушных силах.

Напомним о подробностях нового удара по Одессе. По словам президента Украины Владимира Зеленского, ракетные удары РФ показательны. Россияне утверждают, что якобы атаковали "отель-общежитие", но, по данным Украины, целями обстрела Одессы стали парковка и учебное заведение.

Также сообщалось, что в росСМИ показали кадры удара по Кременчугской ГЭС. Утверждается, что дамба повреждена.