"Искандер" прилетает за 20 минут: РФ использует усовершенствованный разведывательно-ударный комплекс

Заместитель Командующего ракетных войск и артиллерии ВСУ Сергей Мусиенко отметил, что украинские военные постоянно ощущают на себе действие комплекса, в состав которого также входят разведывательные БпЛА.

Российская армия создала на Запорожском направлении разведывательно-ударный комплекс. Он состоит из стартовой батареи "Искандер" на дежурстве в оккупированном Крыму и разведывательных БпЛА, рассказал заместитель Командующего ракетных войск и артиллерии ВСУ Сергей Мусиенко в интервью "РБК-Украина".

Он отметил, что в воздухе постоянно проводится дежурство российских разведывательных БПЛА "Орлан", Zala, Supercam. Их большое количество и военные ощущают их на себе.

"Если какой-то из этих БПЛА обнаруживает на Запорожском направлении цель — то время от фиксации до нанесения по ней удара "Искандером" составляет до 20 минут. То есть если над Днепром или Запорожьем дежурит их разведывательный БПЛА, то в течение 20-30 минут есть риск нанесения удара. Единственное рациональное противодействие этому по состоянию на сейчас — это поражение этого БПЛА", — пояснил Сергей Мусиенко принцип работы разведывательно-ударного комплекса.

Он добавил, что ранее ВСУ уже ранее сталкивались с таким комплексом, ведь россияне охотились на украинские ракетные подразделения и подразделения ПВО. Однако большинство их ударов было по ложным целям.

"Артиллерия — это всепогодный род войск, мы применяем различные виды боеприпасов, с разной глубиной поражения, с соответствующим временем реакции — у нас все это есть. Но если не будет закрыто небо — мы не сможем выполнять задачи, когда враг может "Искандером" поразить цель с реакцией в 20 минут", — добавил он.

Отметим, что по словам руководителя ЦПД Андрея Коваленко, российские оккупационные войска пока не имеют достаточных сил для осуществления наступления на Запорожье, однако будут пытаться штурмовать в районах нескольких населенных пунктов. Сейчас ВС РФ рассматривают Кураховское направление, как часть возможных действий в Запорожской области.

Добавим, что россияне постоянно атакуют область. В частности, оккупанты под утро 16 ноября ударили по Запорожью и Запорожскому району "Шахедами". В результате атаки в Запорожской области был поврежден объект критической инфраструктуры.