"Іскандер" прилітає за 20 хвилин: РФ використовує вдосконалений розвідувально-ударний комплекс

Заступник Командувача ракетних військ і артилерії ЗСУ Сергій Мусієнко зазначив, що українські військові постійно відчувають на собі дію комплексу, до складу якого також входять розвідувальні БпЛА.

Російська армія створила на Запорізькому напрямку розвідувально-ударний комплекс. Він складається зі стартової батареї "Іскандер" на чергуванні в окупованому Криму та розвідувальних БпЛА, розповів заступник Командувача ракетних військ і артилерії ЗСУ Сергій Мусієнко в інтерв'ю "РБК-Україна".

Він зазначив, що в повітрі постійно проводиться чергування російських розвідувальних БПЛА "Орлан", Zala, Supercam. Їх велика кількість і військові відчувають їх на собі.

"Якщо якийсь із цих БПЛА виявляє на Запорізькому напрямку ціль — то час від фіксації до завдання по ній удару "Іскандером" становить до 20 хвилин. Тобто, якщо над Дніпром чи Запоріжжям чергує їхній розвідувальний БПЛА, то протягом 20-30 хвилин є ризик завдання удару. Єдина раціональна протидія цьому станом на тепер — це ураження цього БПЛА", — пояснив Сергій Мусієнко принцип роботи розвідувально-ударного комплексу.

Він додав, що раніше ЗСУ уже раніше стикались з таким комплексом, адже росіяни полювали на українські ракетні підрозділи та підрозділи ППО. Однак більшість їхніх ударів була по хибних цілях.

"Артилерія — це всепогодний рід військ, ми застосовуємо різні види боєприпасів, з різною глибиною ураження, з відповідним часом реакції — у нас усе це є. Але якщо не буде закрите небо — ми не зможемо виконувати завдання, коли ворог може "Іскандером" уразити ціль із реакцією у 20 хвилин", — додав він.

Зазначимо, що за словами керівника ЦПД Андрія Коваленка, російські окупаційні війська наразі не мають достатніх сил для здійснення наступу на Запоріжжі, проте намагатимуться штурмувати в районах кількох населених пунктів. Наразі ЗС РФ розглядають Курахівський напрямок, як частину можливих дій у Запорізькій області.

Додамо, що росіяни постійно атакують область. Зокрема, окупанти під ранок 16 листопада вдарили по Запоріжжю та Запорізькому району "Шахедами". Внаслідок атаки у Запорізькій області був пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури.