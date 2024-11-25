"Не лишилося навіть труб": РФ вщент знищила Курахівську ТЕС (фотофакт)

Курахівська ТЕС на Донеччині повністю знищена росіянами. Керованими авіабомбами ВС РФ зруйнували саму будівлю та труби теплоелектростанції.

Російські окупанти зруйнували теплову електростанцію (ТЕС) у місті Курахове на Донеччині. В результаті численних атак та удару керованою авіабомбою станція втратила всі труби та основні споруди. Про це повідомила народна депутатка України Вікторія Гриб, голова підкомітету з питань енергетичної безпеки.

Курахівська ТЕС знищена Фото: Соцмережi

"Курахівської ТЕС більше немає. Після ударів росіян не лишилося навіть труб. Колись вона була серцем енергозабезпечення регіону – тепер від неї лишилися лише уламки", — написала Гриб. І зауважила, що "загибель" курахівської станції стала початком "нового життя" для інших. Вже бувши напівзруйнованою, вона стала донором, адже обладнання з ТЕС передали іншим станціям, пошкодженим внаслідок російських атак.

Демонтаж Курахівської ТЕС став викликом для всіх працівників. В умовах постійних обстрілів доводилося знімати обладнання, яке важило сотні тонн. Особливо складним було транспортування трансформаторів – вони настільки важкі, що зламали гідравлічні штовхачі, які використовували для їх переміщення. Через зруйноване залізничне сполучення довелося перевозити все автодорогами.

Нардепка розповіла, що з ТЕС забрали генератори, трансформатори та інші життєво важливі частини. Це був вимушений крок для підтримки енергосистеми країни, яка перебуває під постійним тиском агресора.

"Курахівська ТЕС десятиліттями підтримувала стабільність енергосистеми країни, забезпечуючи світлом і теплом українців. Але для міста Курахове вона була не лише джерелом енергії, але й робочих місць. Сотні сімей залежали від роботи станції. З її знищенням регіон втратив важливу опору, яка ще залишалася в умовах війни", — написала Гриб.

За її словами, ті мешканці Курахового, які лишились у місті, живуть без електрики і тепла.

"Для мене це особиста трагедія. Я добре знаю тих, хто присвятив своє життя роботі на станції, хто віддавав найкращі роки задля розвитку міста. На початку війни наша команда зробила, здавалося б, неможливе – ми забезпечили місцеву лікарню тоннами медичного обладнання. Ми вірили, що війна закінчиться значно раніше, і сподівалися, що місто не зіткнеться з такою страшною долею", — Вікторія Гриб розповіла, що бувши керівником напрямку Сталого розвитку в ДТЕК, часто відвідувала Курахове.

"Курахове та його ТЕС – ще одна жертва війни, але це не фінал. Це лише тимчасова тінь, яку, я впевнена, ми зможемо подолати разом", — резюмувала нардепка.

Нагадаємо, 11 листопада у мережі з'явились повідомлення, що Курахівська дамба постраждала від бойових дій. Російське командування могло віддати наказ підірвати водосховище біля Курахівської ГЕС, при цьому продовжуючи тиснути на українські позиції на цьому відрізку фронту на Донбасі.