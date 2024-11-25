"Не осталось даже труб": РФ полностью уничтожила Кураховскую ТЭС (фотофакт)

Кураховская ТЭС в Донецкой области полностью уничтожена россиянами. Управляемыми авиабомбами ВС РФ разрушили само здание и трубы теплоэлектростанции.

Российские оккупанты разрушили тепловую электростанцию (ТЭС) в городе Курахово Донецкой области. В результате многочисленных атак и удара управляемой авиабомбой станция потеряла все трубы и основные сооружения. Об этом сообщила народный депутат Украины Виктория Гриб, председатель подкомитета по вопросам энергетической безопасности.

Кураховская ТЭС уничтожена Фото: Соцсети

"Кураховской ТЭС больше нет. После ударов россиян не осталось даже труб. Когда-то она была сердцем энергообеспечения региона — теперь от нее остались только обломки", — написала Гриб. И отметила, что "гибель" кураховской станции стала началом "новой жизни" для других. Уже будучи полуразрушенной, она стала донором, ведь оборудование с ТЭС передали другим станциям, поврежденным в результате российских атак.

Демонтаж Кураховской ТЭС стал вызовом для всех работников. В условиях постоянных обстрелов приходилось снимать оборудование, которое весило сотни тонн. Особенно сложной была транспортировка трансформаторов — они настолько тяжелые, что сломали гидравлические толкатели, которые использовали для их перемещения. Из-за разрушенного железнодорожного сообщения пришлось перевозить все по автодорогам.

Нардеп рассказала, что с ТЭС забрали генераторы, трансформаторы и другие жизненно важные части. Это был вынужденный шаг для поддержания энергосистемы страны, которая находится под постоянным давлением агрессора.

"Кураховская ТЭС десятилетиями поддерживала стабильность энергосистемы страны, обеспечивая светом и теплом украинцев. Но для города Курахово она была не только источником энергии, но и рабочих мест. Сотни семей зависели от работы станции. С ее уничтожением регион потерял важную опору, которая еще оставалась в условиях войны", — написала Гриб.

По ее словам, те жители Курахово, которые остались в городе, живут без электричества и тепла.

"Для меня это личная трагедия. Я хорошо знаю тех, кто посвятил свою жизнь работе на станции, кто отдавал лучшие годы для развития города. В начале войны наша команда сделала, казалось бы, невозможное — мы обеспечили местную больницу тоннами медицинского оборудования. Мы верили, что война закончится значительно раньше, и надеялись, что город не столкнется с такой страшной судьбой", — Виктория Гриб рассказала, что будучи руководителем направления Устойчивого развития в ДТЭК, часто посещала Курахово.

"Курахово и его ТЭС — еще одна жертва войны, но это не финал. Это лишь временная тень, которую, я уверена, мы сможем преодолеть вместе", — резюмировала нардеп.

Напомним, 11 ноября в сети появились сообщения, что Кураховская дамба пострадала от боевых действий. Российское командование могло отдать приказ взорвать водохранилище возле Кураховской ГЭС, при этом продолжая давить на украинские позиции на этом отрезке фронта на Донбассе.