Сили оборони атакували арсенали та аеродроми РФ в Ростовській області: є "пропущені"

Ціллю були арсенали та склади БК та нафтопродуктів. Місцеві підтверджують атаку на аеропорт Таганрога.

В ніч проти 26 листопада Сили оборони України завдали ударів по військових об'єктах РФ у Ростовській області. Ціллю стали аеродроми, склади з БК та з нафтопродуктами. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Ростовська область приймала наші ракети. Зафіксовані вибухи та робота ППО в Зернограді в районі аеропорту. Зафіксовано вибухи в напрямку аеропорту в Таганрозі з камер передмістя та камер в селі Новобессергенівка", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в аеропорту Таганрога базуються гелікоптери, зокрема К-52. Також гучно було в Новошахтінську та Кам'янську.

"Тут скоріш ціллю були арсенали та склади БК та нафтопродуктів. Найбільш очевидне влучання, що частково підтверджую місцеві — аеропорт Таганрогу", — написав Андрющенко.

В Міноборони РФ повідомили, що протягом минулої ночі черговими засобами ППО знищено та перехоплено 39 українських БпЛА літакового типу.

"Над територією Ростовської області знищено 24 БпЛА, 5 – над територією Брянської області, 3 – над територією Бєлгородської області, 3 – над територією Курської області, 1 — над територією Орловської області, 1 — над територією Воронезької області та 2 над територією Республіки Крим", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Велика Британія надіслала Києву ще партію Storm Shadow. Ці постачання не афішувалося. Вони відбулися кілька тижнів тому і були замовлені після того, як у Києва закінчилися ракети великої дальності.