Силы обороны атаковали арсеналы и аэродромы РФ в Ростовской области: есть "пропущенные"

Целью были арсеналы и склады БК и нефтепродуктов. Местные подтверждают атаку на аэропорт Таганрога.

В ночь на 26 ноября Силы обороны Украины нанесли удары по военным объектам РФ в Ростовской области. Целью стали аэродромы, склады с БК и с нефтепродуктами. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Ростовская область принимала наши ракеты. Зафиксированы взрывы и работа ПВО в Зернограде в районе аэропорта. Зафиксированы взрывы в направлении аэропорта в Таганроге с камер пригорода и камер в селе Новобессергеновка", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в аэропорту Таганрога базируются вертолеты, в частности К-52. Также громко было в Новошахтинске и Каменске.

"Здесь скорее целью были арсеналы и склады БК и нефтепродуктов. Наиболее очевидное попадание, что частично подтверждают местные — аэропорт Таганрога", — написал Андрющенко.

В Минобороны РФ сообщили, что в течение минувшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 39 украинских БпЛА самолетного типа.

"Над территорией Ростовской области уничтожено 24 БпЛА, 5 — над территорией Брянской области, 3 — над территорией Белгородской области, 3 — над территорией Курской области, 1 — над территорией Орловской области, 1 — над территорией Воронежской области и 2 над территорией Республики Крым", — говорится в сообщении.

Напомним, что Великобритания прислала Киеву еще партию Storm Shadow. Эти поставки не афишировались. Они состоялись несколько недель назад и были заказаны после того, как у Киева закончились ракеты большой дальности.