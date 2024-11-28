Завод РФ на 2,5 роки відстав у виробництві систем придушення супутників "Тирада-2.3", — ЗМІ

За даними журналістів, російській системі придушення супутників навіть приписували виведення з ладу Starlink Ілона Маска в той час, коли їх ще не випустили.

Російський завод "Електроприлад" у Володимирській області на 2,5 роки відтермінував виконання замовлень для Міноборони РФ щодо розроблення і випуску систем придушення супутників "Тирада-2.3". Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 27 листопада.

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Автори публікації посилаються на інсайдерські джерела, які заявили про те, що російські чиновники стверджують, нібито "Тирада-2.3" вже пригнічує супутникові сигнали з 2022 року. Тоді як російські війська тільки частково розміщували цю систему влітку 2023 року, через складнощі з виробництвом.

Telegram-канали публікували повідомлення про те, що широко розрекламована у ЗМІ російська система для придушення супутників "Тирада-2.3", якій на початку повномасштабного вторгнення ледь не приписували виведення з ладу супутникових терміналів Starlink Ілона Маска в Україні, по суті, опинилася на озброєнні російських військ тільки влітку 2023 року.

Система РЕБ

Система РЕБ

Зазначалося, що завод "Електроприлад", з яким уклали договір на 496 млн рублів, вибився з термінів. Міноборони РФ навіть довелося подати до суду про стягнення штрафу з 11 листопада 2020 року по 27 червня 2023 року. Суд постановив виплатити штраф на 96 млн рублів.

Повідомляється, що Міноборони РФ під керівництвом Сергія Шойгу передавало державним ЗМІ фейки, коли розхвалену систему радіоелектронного ураження супутників ще навіть не виробили.

Нагадаємо, що 25 листопада в Україні створили унікальний дрон-амфібію "Воз".

Також повідомлялося, що дрони з оптоволокном РФ програють БпЛА ЗСУ з машинним зором.