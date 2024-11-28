Завод РФ на 2,5 года отстал в производстве систем подавления спутников "Тирада-2.3", — СМИ

По данным журналистов, российской системе подавления спутников даже приписывали выведение из строя Starlink Илона Маска в то время, когда их еще не выпустили.

Российский завод "Электроприбор" во Владимирской области на 2,5 года отсрочил выполнение заказов для своих заказчиков из Минобороны РФ в том, что касается разработки и выпуска систем подавления спутников "Тирада-2.3". Об этом пишет "Институт изучения войны" в сводке от 27 ноября.

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Авторы публикации ссылаются на инсайдерские источники, заявившие о том, что российские чиновники утверждают, будто бы "Тирада-2.3" уже подавляет спутниковые сигналы с 2022 года. Тогда как российские войска только частично размещали эту систему летом 2023 года, из-за сложностей с производством.

Telegram-каналы публиковали сообщения о том, что широко разрекламированная в СМИ российская система для подавления спутников "Тирада-2.3", которой в начале полномасштабного вторжения едва ли не приписывали выведение из строя спутниковых терминалов Starlink Илона Маска в Украине, по сути, оказалась на вооружении российских войск только летом 2023.

Система РЭБ

Система РЭБ

Отмечалось, что завод "Электроприбор", с которым заключили договор на 496 млн рублей, выбился из сроков.

Минобороны РФ даже пришлось подать в суд о взыскании неустойки с 11 ноября 2020 года по 27 июня 2023 года. Суд постановил выплатить неустойку на 96 млн рублей.

Сообщается, что Минобороны РФ под руководством Сергея Шойгу передавало государственным СМИ фейки, когда расхваленную систему радиоэлектронного поражения спутников еще даже не произвели.

Напомним, что 25 ноября в Украине создали уникальный дрон-амфибию "Воз".

Также сообщалось, что дроны с оптоволокном РФ проигрывают БПЛА ВСУ с машинным зрением.