Не боятся средств РЭБ и работают в зданиях: в Турции создают новые FPV-дроны

Беспилотники от компании ASISGUARD могут поражать цели в пещерах и зданиях, используя технологию ретрансляции сигнала.

Related video

Турецкая компания ASISGUARD разработала семейство FPV-беспилотников для выполнения различных задач, в частности в помещениях и пещерах. Об этом пишет портал Anadolu.

Генеральный директор ASISGUARD Барыш Дюзгюн рассказал журналистам, что в последнее время пользуются спросом небольшие, недорогие FPV-дроны, подобные тем, которые используются в российско-украинской войне. Компания работает над подобными дронами уже 1,5 года.

По словам Барыша Дюзгюна, компания разработала модели FPV-дронов, которые могут нести 1,5 килограмма взрывчатки и развивать скорость более 150 километров в час. Он также упомянул о дронах на оптоволокне, не подверженным помехам, которые способны пролететь 5 километров.

Кроме того, компания ASISGUARD разрабатывает технологию ретрансляции сигнала с помощью других дронов. Это дает возможность поражать цели в пещерах и зданиях.

Важно

Дроны на оптоволокне — сейчас и срочно. Как догнать и навсегда перегнать Россию в военных технологиях

"Другими словами, у нас есть не только камикадзе, но и камикадзе, который входит в пещеру с помощью оптоволокна, ретрансляционный дрон, который обеспечивает связь в воздухе", — объяснил Барыш Дюзгюн.

Гендиректор компании отметил, что в ходе разработки проведены тесты с тремя пользователями. Производитель учел отзывы и создал инфраструктуру, которая может осуществлять частотную настройку связи и передачу изображений на трех различных частотах.

Напомним, турецкая оборонная компания Firestar Systems продемонстрировала семейство беспилотных летательных комплексов Hellhawk.

Также сообщалось, что турецкая компания STM провела испытания новой модели беспилотника KARGU для поражения военной техники с помощью бронебойной боеголовки.