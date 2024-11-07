Не бояться засобів РЕБ і працюють у будівлях: у Туреччині створюють нові FPV-дрони

Безпілотники від компанії ASISGUARD можуть уражати цілі в печерах і будівлях, використовуючи технологію ретрансляції сигналу.

Турецька компанія ASISGUARD розробила сімейство FPV-безпілотників для виконання різноманітних завдань, зокрема в приміщеннях і печерах. Про це пише портал Anadolu.

Генеральний директор ASISGUARD Бариш Дюзгюн розповів журналістам, що останнім часом користуються попитом невеликі, недорогі FPV-дрони, подібні до тих, які використовуються в російсько-українській війні. Компанія працює над подібними дронами вже 1,5 року.

За словами Бариша Дюзгюна, компанія розробила моделі FPV-дронів, які можуть нести 1,5 кілограма вибухівки і розвивати швидкість понад 150 кілометрів на годину. Він також згадав про дрони на оптоволокні, не схильні до перешкод, які здатні пролетіти 5 кілометрів.

Крім того, компанія ASISGUARD розробляє технологію ретрансляції сигналу за допомогою інших дронів. Це дає можливість уражати цілі в печерах і будівлях.

Важливо

Дрони на оптоволокні — зараз і терміново. Як наздогнати і назавжди перегнати Росію у військових технологіях

"Інакше кажучи, у нас є не тільки камікадзе, а й камікадзе, який входить у печеру за допомогою оптоволокна, ретрансляційний дрон, який забезпечує зв'язок у повітрі", — пояснив Бариш Дюзгюн.

Гендиректор компанії зазначив, що під час розробки проведено тести з трьома користувачами. Виробник врахував відгуки і створив інфраструктуру, яка може здійснювати частотне налаштування зв'язку і передачу зображень на трьох різних частотах.

Нагадаємо, турецька оборонна компанія Firestar Systems продемонструвала сімейство безпілотних літальних комплексів Hellhawk.

Також повідомлялося, що турецька компанія STM провела випробування нової моделі безпілотника KARGU для ураження військової техніки за допомогою бронебійної боєголовки.