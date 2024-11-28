Машина дала слабину: китайський танк VT-4 осоромився під час показів (відео)

Китайський основний бойовий танк на виставці в Чжухаї не зміг заїхати на земляний насип, поставивши тим самим під сумнів надійність китайських бронемашин на міжнародній арені.

Основний бойовий танк VT-4 китайського виробництва, вироблений компанією Norinco, на міжнародній виставці в Чжухаї показав себе не з кращого боку. Під час показу, коли техніку демонстрували в межах динамічного шоу, VT-4 не зміг заїхати на насип із землі і заглух. Водночас машина так і залишилася нерухомою до кінця виставки. Про це повідомив портал Defence Blog.

До кінця не зрозуміло, чи стався збій у роботі машини, чи проблеми виникли через помилку водія. У будь-якому разі, інцидент викликав сумніви в надійності китайської бронетехніки, особливо з огляду на значущість Чжухайського авіасалону як платформи для просування китайських військових технологій. Отже, неприємний епізод з VT-4 безумовно може стати іміджевою проблемою для виробника, оскільки ці танки пропонуються на експорт.

Оглядачі "Мілітарного" з приводу інциденту зазначили, що випадок із VT-4 не унікальний. Подібне раніше відбувалося і з іншою китайською бронетехнікою. Наприклад, у 2016 році танк Type-96B зламався під час змагань "Танковий біатлон" у Росії. Цей інцидент викликав критику і поставив під сумнів надійність китайських танків на міжнародній арені.

"Поломка, що сталася на авіасалоні в Чжухаї, найімовірніше, викличе побоювання потенційних покупців і теперішніх операторів щодо характеристик і надійності VT-4" — припустили оглядачі.

VT-4: експортний орієнтир Китаю

Танк VT4 розроблений для експорту і вже перебуває на озброєнні в Пакистані, Таїланді та Нігерії. Машина обладнана сучасними системами управління вогнем, дизельним двигуном із потужністю 1 300 к. с. і динамічним захистом, що робить її конкурентом на міжнародному ринку.

Машина являє собою подальший розвиток танка Type 90-II, який, зі свого боку, був розвитком танків Type 80 і Type 85. Наразі Китай інтенсивно просуває танк VT-4 у пошуках нових замовників.

Короткі характеристики VT-4:

виробник — Norinco;

потужність двигуна — 100 к. с.;

швидкість — до 70 км/год;

вага — 52 тонни;

озброєння — 125-мм гладкоствольна гармата, ПТУР, зенітний кулемет.

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