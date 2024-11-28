Машина дала слабину: китайский танк VT-4 опозорился во время показов (видео)

Китайский основной боевой танк на выставке в Чжухае не смог заехать на земляную насыпь, поставив тем самым под сомнение надежность китайских бронемашин на международной арене.

Основной боевой танк VT-4 китайского производства, произведенный компанией Norinco на международной выставке в Чжухае показал себя не с лучшей стороны. Во время показа, когда техника демонстрировалась в рамках динамического шоу, VT-4 не смог заехать на насыпь с земли и заглох. При этом машина так и осталась неподвижной до конца представления. Об этом сообщил портал Defence Blog.

До конца не ясно, произошел ли сбой в работе машины или проблемы возникли из-за ошибки водителя. В любом случае, инцидент вызвал сомнения в надежности китайской бронетехники, особенно, учитывая значимость Чжухайского авиасалона как платформы для продвижения китайских военных технологий. Таким образом, неприятный эпизод с VT-4, безусловно, может стать имиджевой проблемой для производителя, поскольку эти танки предлагаются на экспорт.

Обозреватели "Милитарного" по поводу инцидента отметили, что случай с VT-4 не уникален. Подобное ранее происходило и с другой китайской бронетехникой. Например, в 2016 году танк Type-96B сломался во время соревнований "Танковый биатлон" в России. Этот инцидент вызвал критику и поставил под сомнение надежность китайских танков на международной арене.

"Поломка, произошедшая на авиасалоне в Чжухае, скорее всего, вызовет опасения потенциальных покупателей и действующих операторов в отношении характеристик и надежности VT-4" — предположили обозреватели.

VT-4: экспортный ориентир Китая

Танк VT4 разработан для экспорта и уже находится на вооружении в Пакистане, Таиланде и Нигерии. Машина оборудована современными системами управления огнем, дизельным двигателем с мощностью 1 300 л.с. и динамической защитой, что делает ее конкурентом на международном рынке.

Машина представляет собой дальнейшее развитие танка Type 90-II, который в свою очередь являлся развитием танков Type 80 и Type 85. В настоящее время Китай интенсивно продвигает танк VT-4 в поисках новых заказчиков.

Краткие характеристики VT-4:

производитель — Norinco;

мощность двигателя — 100 л.с.;

скорость — до 70 км/ч;

вес — 52 тонны;

вооружение — 125-мм гладкоствольная пушка, ПТУР, зенитный пулемет.

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