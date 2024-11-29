У порту російського Туапсе ймовірно уражено найновіший корабель "Петро Моргунов", — соцмережі

У порту в Краснодарському краю фіксується велике задимлення. До цього повідомлялось про вибухи.

У російському порту ймовірно було уражено військовий корабель. Задимлення після вибухів в ніч проти 29 листопада спостерігається в порту російського Туапсе. В результаті атаки міг бути уражений великий десантний корабель "Петро Моргунов". Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал "Кримський вітер".

Зазначається, що на одному з причалів фіксується задимлення: можливою ціллю могло стати судно. В той же час місцеві соцмережі повідомляли про "атаку дронів", а потім повідомили, що їх було 20 і всі їх "збили".

У мережі публікували кадри порту Туапсе Краснодарського краю. На фото помітно, що на одному з причалів є масштабне задимлення.

Задимлення в порту Туапсе Фото: Крымский ветер

Цей причал в Туапсе обладнаний кранами для завантаження цивільних суден. Однак 20 листопада супутникові знімки SantinelHub зафіксували, що там пришвартувалося судно довжиною 135 метрів, що могло бути великим десантним кораблем.

"Петр Моргунов" на супутникових знімках Фото: Крымский ветер

"Це відповідає класу російських військових кораблів ВДК ін. 11711 Іван Грен. Такий ВДК у Чорному морі сьогодні один — Петро Моргунов зі складу Північного флоту Росії", — йдеться у повідомленні.

"Петро Моргунов" у лютому 2022 року прибув для посилення Чорноморського флоту Росії. Раніше майже постійно базувався в порту Новоросійська.

Що відомо про корабель "Петро Моргунов"

Великий десантний корабель "Петро Моргунов" — один з найновіших кораблів, який увійшов в склад військово-морських сил Росії у січні 2020 року. Його спустили на воду в 2018 році, будували на заводі "Янтарь" в Калінінграді. Екіпаж становить близько 100 моряків та офіцерів.

ВДК "Петр Моргунов" Фото: Соцмережi

Нагадаємо, Фокус писав про те, що російські окупанти вигадали новий спосіб, як вберегти свої судна в окупованому Криму від нальотів українських дронів та ракет. Вони почали їх переставляти з місця на місце просто під час повітряної тривоги.