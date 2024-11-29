В порту российского Туапсе вероятно поражен новейший корабль "Петр Моргунов", — соцсети

В порту в Краснодарском крае фиксируется большое задымление. До этого сообщалось о взрывах.

В российском порту вероятно был поражен военный корабль. Задымление после взрывов в ночь на 29 ноября наблюдается в порту российского Туапсе. В результате атаки мог быть поражен большой десантный корабль "Петр Моргунов". Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал "Крымский ветер".

Отмечается, что на одном из причалов фиксируется задымление: возможной целью могло стать судно. В то же время местные соцсети сообщали об "атаке дронов", а потом сообщили, что их было 20 и все их "сбили".

В сети публиковали кадры порта Туапсе Краснодарского края. На фото заметно, что на одном из причалов есть масштабное задымление.

Задымление в порту Туапсе Фото: Крымский ветер

Этот причал в Туапсе оборудован кранами для загрузки гражданских судов. Однако 20 ноября спутниковые снимки SantinelHub зафиксировали, что там пришвартовалось судно длиной 135 метров, что могло быть большим десантным кораблем.

"Петр Моргунов" на спутниковых снимках Фото: Крымский ветер

"Это соответствует классу российских военных кораблей ВДК др. 11711 Иван Грен. Такой БДК в Черном море сегодня один — Петр Моргунов из состава Северного флота России", — говорится в сообщении.

"Петр Моргунов" в феврале 2022 года прибыл для усиления Черноморского флота России. Ранее почти постоянно базировался в порту Новороссийска.

Что известно о корабле "Петр Моргунов"

Большой десантный корабль "Петр Моргунов" — один из самых новых кораблей, который вошел в состав военно-морских сил России в январе 2020 года. Его спустили на воду в 2018 году, строили на заводе "Янтарь" в Калининграде. Экипаж составляет около 100 моряков и офицеров.

ВДК "Петр Моргунов" Фото: Соцсети

Напомним, Фокус писал о том, что российские оккупанты придумали новый способ, как уберечь свои суда в оккупированном Крыму от налетов украинских дронов и ракет. Они начали их переставлять с места на место прямо во время воздушной тревоги.