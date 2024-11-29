"Україна б перетворилася на рабську державу": Джонсон пояснив зрив стамбульських переговорів
За словами британського політика, якби було підписано угоду, вона б стала "кошмаром для України". Україна — багата країна, здатна заплатити за свою оборону.
Зрештою в Україні мають з'явитися міжнародні миротворчі війська, які б забезпечували безпеку кордонів. І така міжнародна операція неможлива без британських військ. Про це заявив колишній британський прем'єр Борис Джонсон в інтерв'ю The Telegraph.
Водночас така пропозиція, за його власними словами, дуже далека від ідеї відправити британських військових на передову в Україну для безпосереднього протистояння російським окупантам.
Фінансування військової допомоги
Джонсон вдається в питання про те, чому заморожені російські кошти досі не використовуються на підтримку України.
"У довгостроковій же перспективі Україна — насправді, дуже багата країна, з величезним потенціалом. Вони зможуть заплатити за свою оборону, як і ми робили це десятиліття після Другої світової", — сказав він.
Джонсон також назвав брехнею заяви про те, що Велика Британія зіграла якусь інструментальну роль у зриві мирних переговорів у квітні 2022 року, за два місяці після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну.
"Можу вас запевнити, що це повна брехня (steaming, stinking lie). Зеленський нізащо б не погодився на запропоновані умови в Стамбулі, згідно з якими Україна б перетворювалася на рабську державу. Росіяни б контролювали розмір української армії, величезні частини української території. Можу запевнити, що я навіть ніколи не обговорював нічого з цього із Зеленським. Це не було метою моєї поїздки", — заявив Джонсон.
"Тепер Кремль звинувачує мене за невдалі Стамбульські переговори", — зазначив Джонсон.
Він також додав, що з боку української делегації була одна людина, яка сказала дещо, що могло б бути якось витлумачено інакше, але цей представник України згодом пояснив свої слова.
"Якщо ви поговорите з українцями, вони підтвердять. Вони б продовжили битися, чого б це не коштувало. Що ми могли зробити — так це підтримувати їх, і це було правильно в моральному відношенні", — додав він.
Нагадаємо, що, за словами Джонсона, британські війська мають бути в Україні, якщо буде узгоджено режим припинення вогню.
Також повідомлялося, що в російському Туапсе 29 листопада ймовірно уражений новітній корабель "Петро Моргунов".