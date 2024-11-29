"Украина бы превратилась в рабское государство": Джонсон объяснил срыв стамбульских переговоров

По словам британского политика, если бы было подписано соглашение, оно бы стало "кошмаром для Украины". Украина — богатая страна, способная заплатить за свою оборону.

В конечном итоге в Украине должны появиться международные миротворческие войска, которые бы обеспечивали безопасность границ. И такая международная операция невозможно без британских войск. Об этом заявил бывший британский премьер Борис Джонсон в интервью The Telegraph.

Джонсон — о Стамбульских переговорах по Украине (с 30: 54)

Вместе с тем такое предложение, по его собственным словам, очень далеко от идеи отправить британских военных на передовую в Украину для непосредственного противостояния российским оккупантам.

Финансирование военной помощи

Джонсон задается вопросом о том, почему замороженные российские средства до сих пор не используются в поддержку Украины.

"В долгосрочной же перспективе Украина — в действительности, очень богатая страна, с громадным потенциалом. Они смогут заплатить за свою оборону, как и мы делали это десятилетия после Второй мировой", — сказал он.

Джонсон также назвал ложью заявления о том, что Великобритания сыграла какую-то инструментальную роль в срыве мирных переговоров в апреле 2022 года, спустя два месяца после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину.

"Могу вас заверить, что это совершенная ложь (steaming, stinking lie). Зеленский ни за что бы не согласился на предложенные условия в Стамбуле, согласно которым Украина бы превращался в рабское государство. Россияне бы контролировали размер украинской армии, огромные части украинской территории. Могу заверить, что я даже никогда не обсуждал ничего из этого с Зеленским. Это не было целью моей поездки", — заявил Джонсон.

"Теперь Кремль обвиняет меня за неудачные Стамбульские переговоры", — отметил Джонсон.

Он также добавил, что со стороны украинской делегации был один человек, который сказал кое-что, что могло бы быть как-то истолковано иначе, но этот представитель Украины впоследствии объяснил свои слова.

"Если вы поговорите с украинцами, они подтвердят. Они бы продолжили сражаться, чего бы это ни стоило. Что мы могли сделать — так это поддерживать их и это было правильно в моральном отношении", — добавил он.

Напомним, что, по словам Джонсона, британские войска должны быть в Украине, если будет согласован режим прекращения огня.

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