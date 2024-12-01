У Харкові люди у військовій формі вибили скло автомобіля і силою витягли водія (відео)

Під час інциденту військовослужбовець сказав, що законів не порушує і не вчиняє жодних хуліганських дій. У соцмережах стверджують, що це були співробітники ТЦК, проте жодних підтверджень цьому немає.

У Харкові, як стверджується, співробітники ТЦК під час мобілізаційних заходів стали учасниками конфлікту. На опублікованому місцевими пабліками відео зафіксовано, як чоловік у військовій формі, під приводом необхідності доставити чоловіка в центр комплектації, виламав вікно і спробував силою витягнути його з автомобіля.

Конкретне місце і час інциденту невідомі. На кадрах конфлікт почався після словесної перепалки водія автомобіля і ймовірного співробітника ТЦК. Під час діалогу військовий зажадав відкрити двері автомобіля, але у відповідь водій відмовився підкоритися і сказав, що йому погрожують.

Потім до розмови долучилася жінка, яка, мабуть, сиділа поруч із водієм і знімала те, що відбувається, на камеру. Помітивши це, співробітник порадився зі своїм колегою, а потім різким рухом виламав бокове вікно з боку водія, намагаючись відкрити двері машини.

"Ми громадяни України. Ви зараз порушуєте права і влазите в нашу машину. Ми зараз викличемо поліцію", — сказала жінка, водночас співробітників правоохоронних органів, імовірно, з військовими не було.

Жінка також сказала, що військові порушують Конституцію України, але співробітник ТЦК відповів, що закон він не порушує і жодних хуліганських дій він не вчиняв.

Зазначимо, що на момент публікації Харківський ТЦК і СП офіційно цей інцидент не коментував.

Також варто звернути увагу, що згідно з українським законодавством, у воєнний час у громадян України можуть примусово вилучати рухоме і нерухоме майно. Причому ця норма введена набагато раніше, ніж коли в країні посилилася мобілізація.

Як розповів адвокат Ростислав Кравець, рішення про конфіскацію майна на потреби ЗСУ може ухвалити місцева військова адміністрація. Однак у цьому випадку повинна мати місце відповідна процедура, передбачена законом. Наприклад, перед конфіскацією майна має бути проведена його оцінка.

Важливо

Мобілізація в Україні: в яких випадках ухилянтів посадять до вʼязниці

Нагадаємо, народний депутат Лариса Білозір заявила, що в Україні ще можна мобілізувати 3,7 млн чоловіків віком від 25 років.