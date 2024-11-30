Мобілізація в Україні: в яких випадках ухилянтів посадять до вʼязниці

Стаття 336 ККУ за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 5 років, розповіла адвокатка Лідія Карплюк.

В Україні чоловіків, які ухиляються від мобілізації, можуть не лише оштрафувати, але й посадити до вʼязниці на кілька років. Детальніше про це розповіли юридичні фахівці виданню "РБК-Україна".

Коли ухилянта посадять до вʼязниці

За словами радника юридичної фірми Gracers Сергія Савинського, певні дії можуть призвести до реального терміну увʼязнення.

"Йдеться, зокрема, про навмисне ухилення від мобілізації або фальсифікацію документів для отримання відстрочки. Наприклад, якщо людина надає підроблені медичні довідки або інші документи, це може кваліфікуватися як кримінальне правопорушення", — сказав Сергій Савинський.

Він зауважив, що під час війни суворо ставляться до таких порушень. Зокрема, рішення щодо тюремного увʼязнення в таких випадках покликані не лише дотриматися законності, але й "попередити інші спроби ухилення".

Так ст. 336 ККУ за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 5 років, зазначила партнерка Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Рartners" Лідія Карплюк.

Важливо

Чоловік намагався оскаржити вручення повістки в суді: яку він отримав відповідь

Вона наголосила, що до кримінальної відповідальності за цією статтею можуть притягнути військовозобовʼязану особу, яка пройшла медогляд, була визнаною придатною до служби та отримала "бойову" повістку чи мобілізаційне розпорядження, але за нею не зʼявилася без поважних причин.

Карплюк повідомила, що в таких справах нині людей засуджують до реальних строків увʼязнення, зокрема, до трьох років позбавлення волі.

"У багатьох справах можна побачити, що навіть якщо в суді першої інстанції людину засуджено до позбавлення волі, але звільнено від відбування покарання з іспитовим строком (так зване "умовне засудження"), то вже суд апеляційної інстанції скасовував такий вирок в частині звільнення від відбування покарання і визначав строк реального позбавлення волі, і такі висновки підтримувалися і судом касаційної інстанції", — додала вона.

Нагадаємо, 29 листопада нардепка Лариса Білозір розповіла, що в Україні ще можна мобілізувати 3,7 мільйона чоловіків за 25 років. Вона наголосила, що в Україні 1,2 мільйона осіб вже мобілізовані, 600 тисяч — заброньовані, а 1,5 мільйона — непридатні до служби.

Раніше юристи повідомили, в яких місцях українське законодавство дозволяє вручити повістки. Зокрема, це можна робити цілодобово.