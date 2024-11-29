Чоловік намагався оскаржити вручення повістки в суді: яку він отримав відповідь

Військовозобов'язаний звернувся до суду зі скаргою на "незаконність" повістки. Він стверджував, що в документі стоїть підробний підпис т. в. о. начальника ТЦК.

Оскаржити саму повістку неможливо в жодному суді, нагадує Верховний суд України. Громадянину, який позивався до суду на співробітників ТЦК через вручення йому повістки, що він вважав незаконним, відмовили у відкритті провадження, бо повістка є лише засобом оповіщення, пише "Судово-юридична газета".

У Верховному суді нагадали, що сама повістка не може бути оскаржена в судовому порядку, бо це лише документ для оповіщення про необхідність виконати військовий обов'язок. Сам обов'язок визначається не повісткою, а законом №2232-XII, відповідно до якого військовозобов'язаний повинен з'явитися за викликом до ТЦК і СП.

У Верховному суді повідомляють, що позивач звернувся до окружного адміністративного суду з проханням визнати протиправними дії співробітників ТЦК, які вручили йому повістку.

Чоловікові було відмовлено у відкритті провадження, апеляційний суд також залишив рішення без змін. Тоді позивач подав касаційну скаргу до Верховного суду. В ній він зазначив, що на повістці стояв підроблений підпис т. в. о. начальника ТЦК, а сам документ був фальшивим. За словами позивача, не було й розпорядження на оповіщення та вручення йому повістки, у документі не вказали дату і мету виклику.

За інформацією Верховного суду, чоловік наполягав, що повістка має бути підписана виключно начальником ТЦК і вручена особисто або уповноваженими особами. Чоловік заявляв, що після його відмови не було складено відповідний акт, а через спробу ТЦК вручити йому "незаконну повістку" проти нього було порушено кримінальне провадження за статтею 336 КК (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації).

Оскарження повістки: позиція Верховного суду

У Верховному суді пояснюють, що суддя відмовляє у відкритті провадження, якщо за правилами адміністративного судочинства позов не підлягає судовому розгляду.

"Відповідно, будь-які зауваження щодо змісту та оформлення повістки також не є рішеннями чи діями суб`єкта владних повноважень у розумінні Кодексу адміністративного судочинства", — говорять у Верховному суді.

Повістку, за словами суддів, не можна оскаржити, бо це лише документ для оповіщення військовозобов'язаного. Незгода з діями ТЦК щодо вручення повістки та наслідків відмови від неї не може розглядатися й оцінюватися в порядку адміністративного судочинства.

Саме по собі виготовлення та вручення позивачеві повістки не є порушенням прав, свобод або інтересів, зазначають у Верховному суді. Водночас додають, що докази щодо порушення ТЦК процедури вручення повістки та передчасного обвинувачення громадянина в ухиленні від призову суд може перевіряти в межах відповідного кримінального провадження.

Тож у підсумку Верховний суд також скаргу не задовольнив.

Нагадаємо, 29 листопада Фокус з'ясовував, чи мають право вручати повістки на блокпостах. Юристи юридичної компанії INSEININ перелічили, хто і де може вручати громадянам повістки за законом. Пункти пропуску також входять до цього переліку.

Чи може особа відмовитись від повістки, Фокус розбирався 28 листопада. Юристи адвокатського об'єднання "Бачинський та партнери" розповідали, що без юридичних наслідків відмовитися брати повістку можуть громадяни, виключені з військового обліку.