Мужчина пытался обжаловать вручение повестки в суде: какой он получил ответ

Военнообязанный обратился в суд с жалобой на "незаконность" повестки. Он утверждал, что в документе стоит поддельная подпись вр. и. о. начальника ТЦК.

Обжаловать саму повестку невозможно ни в одном суде, напоминает Верховный суд Украины. Гражданину, который подал иск в суд на сотрудников ТЦК из-за вручения ему повестки, которое он считал незаконным, отказали в открытии производства, потому что повестка является лишь средством оповещения, пишет "Судебно-юридическая газета".

В Верховном суде напомнили, что сама повестка не может быть обжалована в судебном порядке, потому что это лишь документ для оповещения о необходимости выполнить воинский долг. Сама обязанность определяется не повесткой, а законом №2232-XII, согласно которому военнообязанный должен явиться по вызову в ТЦК и СП.

В Верховном суде сообщают, что истец обратился в окружной административный суд с просьбой признать противоправными действия сотрудников ТЦК, которые вручили ему повестку.

Мужчине было отказано в открытии производства, апелляционный суд также оставил решение без изменений. Тогда истец подал кассационную жалобу в Верховный суд. В ней он отметил, что на повестке стояла поддельная подпись вр. и. о. начальника ТЦК, а сам документ был фальшивым. По словам мужчины, не было также распоряжения на оповещение и вручение ему повестки, в документе не указали дату и цель вызова.

По информации Верховного суда, мужчина настаивал, что повестка должна быть подписана исключительно начальником ТЦК и вручена лично или уполномоченными лицами. Истец заявлял, что после его отказа не был составлен соответствующий акт, а из-за попытки ТЦК вручить ему "незаконную повестку" против него было возбуждено уголовное производство по статье 336 УК (уклонение от призыва на военную службу по мобилизации).

Обжалование повестки: позиция Верховного суда

В Верховном суде объясняют, что судья отказывает в открытии производства, если по правилам административного судопроизводства иск не подлежит судебному рассмотрению.

"Соответственно, любые замечания относительно содержания и оформления повестки также не являются решениями или действиями субъекта властных полномочий в понимании Кодекса административного судопроизводства", — говорят в Верховном суде.

Повестку, по словам судей, нельзя обжаловать в любом суде, потому что это лишь документ для оповещения военнообязанного. Несогласие с действиями ТЦК по вручению повестки и последствий отказа от нее не могут рассматриваться и оцениваться в порядке административного судопроизводства.

Само по себе изготовление и вручение истцу повестки не является нарушением прав, свобод или интересов истца, отмечают в Верховном суде. При этом добавляют, что доводы о нарушении ТЦК процедуры вручения повестки и преждевременного обвинения гражданина в уклонении от призыва суд может проверять в рамках соответствующего уголовного производства.

Поэтому в итоге Верховный суд также жалобу не удовлетворил.

Напомним, 29 ноября Фокус выяснял, имеют ли право вручать повестки на блокпостах. Юристы юридической компании INSEININ перечислили, кто и где может вручать гражданам повестки по закону. Пункты пропуска также входят в этот перечень.

Может ли лицо отказаться от повестки, Фокус разбирался 28 ноября. Юристы адвокатского объединения "Бачинский и партнеры" рассказывали, что без юридических последствий отказаться брать повестку могут граждане, исключенные из воинского учета.