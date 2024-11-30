Мобилизация в Украине: в каких случаях уклонистов посадят в тюрьму

Статья 336 УКУ за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет, рассказала адвокат Лидия Карплюк.

В Украине мужчин, которые уклоняются от мобилизации, могут не только оштрафовать, но и посадить в тюрьму на несколько лет. Подробнее об этом рассказали юридические специалисты изданию "РБК-Украина".

Когда уклониста посадят в тюрьму

По словам советника юридической фирмы Gracers Сергея Савинского, определенные действия могут привести к реальному сроку заключения.

"Речь идет, в частности, об умышленном уклонении от мобилизации или фальсификации документов для получения отсрочки. Например, если человек предоставляет поддельные медицинские справки или другие документы, это может квалифицироваться как уголовное правонарушение", — сказал Сергей Савинский.

Он отметил, что во время войны строго относятся к таким нарушениям. В частности, решение о тюремном заключении в таких случаях призваны не только соблюсти законность, но и "предупредить другие попытки уклонения".

Так ст. 336 УКУ за уклонение от призыва на военную службу по мобилизации предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет, отметила партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Рагтпегѕ" Лидия Карплюк.

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Мужчина пытался обжаловать вручение повестки в суде: какой он получил ответ

Она отметила, что к уголовной ответственности по этой статье могут привлечь военнообязанное лицо, которое прошло медосмотр, было признано годным к службе и получило "боевую" повестку или мобилизационное распоряжение, но за ней не явилось без уважительных причин.

Карплюк сообщила, что по таким делам сейчас людей приговаривают к реальным срокам заключения, в частности, к трем годам лишения свободы.

"Во многих делах можно увидеть, что даже если в суде первой инстанции человек приговорен к лишению свободы, но освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком (так называемое "условное осуждение"), то уже суд апелляционной инстанции отменял такой приговор в части освобождения от отбывания наказания и определял срок реального лишения свободы, и такие выводы поддерживались и судом кассационной инстанции", — добавила она.

Напомним, 29 ноября нардеп Лариса Билозир рассказала, что в Украине еще можно мобилизовать 3,7 миллиона мужчин за 25 лет. Она отметила, что в Украине 1,2 миллиона человек уже мобилизованы, 600 тысяч — забронированы, а 1,5 миллиона — непригодны к службе.

Ранее юристы сообщили, в каких местах украинское законодательство позволяет вручить повестки. В частности, это можно делать круглосуточно.