В Харькове люди в военной форме выбили стекло автомобиля и силой вытащили водителя (видео)

Во время инцидента военнослужащий сказал, что законов не нарушает и не совершает никаких хулиганских действий. В соцсетях утверждают, что это были сотрудники ТЦК, однако никаких подтверждений этому нет.

В Харькове, как утверждается, сотрудники ТЦК в ходе мобилизационных мероприятий стали участниками конфликта. На опубликованном местными пабликами видео зафиксировано, как человек в военной форме, под предлогом необходимости доставить мужчину в центр комплектации, выломал окно и попытался силой вытащить его из автомобиля.

Конкретное место и время инцидента неизвестно. На кадрах конфликт начался после словесной перепалки водителя автомобиля и предполагаемого сотрудника ТЦК. Во время диалога военный потребовал открыть двери автомобиля, но в ответ водитель отказался подчиниться и сказал, что ему угрожают.

Затем в разговор включилась женщина, которая видимо сидела рядом с водителем и снимала происходящее на камеру. Заметив это, сотрудник посоветовался со своим коллегой, а затем резким движением выломал боковое окно со стороны водителя, пытаясь открыть дверь машины.

"Мы граждане Украины. Вы сейчас нарушаете права и влазите в нашу машину. Мы сейчас вызовем полицию", — сказала женщина, при этом сотрудников правоохранительных органов, вероятно, с военными не было.

Женщина также сказал, что военные нарушают Конституцию Украины, но сотрудник ТЦК ответил, что закон он не нарушает и никаких хулиганских действий он не совершал.

Отметим, что на момент публикации Харьковский ТЦК и СП официально данный инцидент не комментировал.

Также стоит обратить внимание, что согласно украинского законодательства, в военное время у граждан Украины могут принудительно изымать движимое и недвижимое имущество. Причем эта норма введена гораздо раньше, чем когда в стране ужесточилась мобилизация.

Как рассказал адвокат Ростислав Кравец, решение о конфискации имущества на нужды ВСУ может принять местная военная администрация. Однако в этом случае должна иметь место соответствующая процедура, предусмотренная законом. Например, перед конфискацией имущества должна быть произведена его оценка.

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