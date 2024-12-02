"Це не розглядається": США не планують передавати Україні ядерну зброю, — Білий дім

За словами радника з безпеки Джейка Саллівана, Вашингтон протягом наступних 50 днів зробить усе можливе, щоб зміцнити становище Києва на полі бою. Йдеться про постачання звичайного озброєння.

Адміністрація президента Джо Байдена не розглядає можливість передачі Україні ядерної зброї. В інтерв'ю агентству ABC News радник із національної безпеки Джейк Салліван заявив, що військова допомога Києву обмежується поставками звичайного озброєння і спрямована на зміцнення обороноздатності країни.

"Це не розглядається. Те, що ми робимо, — це передача різних звичайних озброєнь в Україну, щоб вони могли ефективно захищатися і дати бій росіянам, а не ядерного потенціалу", — сказав радник.

Водночас він наголосив, що адміністрація Білого дому продовжить націлена на прискорення постачання військової техніки, щоб зміцнити позиції Києва на тлі тривалого конфлікту з Росією. За словами Саллівана, президент доручив використати всі виділені Конгресом кошти до завершення свого терміну.

""Ми зробимо все, що в наших силах протягом цих 50 днів, щоб надати Україні всі можливі інструменти для зміцнення її позицій на полі бою, щоб вона була сильнішою за столом переговорів", — зазначив він.

Чутки про ядерну зброю для України

Зазначимо, що видання The New York Times із посиланням на джерела повідомило, що деякі західні чиновники запропонували повернути Україні ядерну зброю як гарантію безпеки від майбутніх воєн.

У Пентагоні нібито вважають, що навіть за наявності додаткової допомоги Україні буде складно повернути собі території, які Росія впевнено захоплювала протягом останніх кількох місяців. А прискорення постачання зброї, боєприпасів і матеріальних засобів для українських збройних сил навряд чи змінить перебіг війни в короткостроковій перспективі.

Однак пізніше, 30 листопада, до матеріалу внесли поправку, яка спростувала припущення того, що адміністрація Байдена розглядає можливість відновити ядерний арсенал в Україні.

Як Україна відмовилася від ядерної зброї

5 грудня 1994 року було підписано Будапештський меморандум. Згідно з документом, підписаним Великою Британією, Росією і США, ці країни зобов'язалися бути гарантами незалежності, суверенітету і територіальних кордонів України. Вони також утрималися від застосування проти України будь-якої зброї, включно з ядерною.

В обмін на ці гарантії Україна відмовилася від свого ядерного арсеналу. У червні 1996 року країна повністю виконала свої зобов'язання: всі ядерні боєголовки були передані для знищення в Росію, а стратегічні військові бази переобладнані для цивільного використання.

Важливо

"Мінітмен" проти "Сармата": на що здатна найпотужніша ядерна зброя в арсеналі НАТО і РФ

Нагадаємо, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв 26 листопада заявив, що Росія розглядатиме дії політиків США, які заговорили про передачу ядерної зброї Україні, як "підготовку до конфлікту" з РФ.