"Это не рассматривается": США не планируют передавать Украине ядерное оружие, — Белый дом

По словам советника по безопасности Джейка Салливана, Вашингтон в течение следующих 50 дней сделает все возможное, чтобы укрепить положение Киева на поле боя. Речь идет о поставках обычного вооружения.

Администрация президента Джо Байдена не рассматривает возможность передачи Украине ядерного оружия. В интервью агентству ABC News советник по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что военная помощь Киеву ограничивается поставками обычного вооружения и направлена на укрепление обороноспособности страны.

"Это не рассматривается. Нет. То, что мы делаем, — это передача различных обычных вооружений в Украину, чтобы они могли эффективно защищаться и дать бой россиянам, а не ядерного потенциала", — сказал советник.

В то же время он подчеркнул, что администрация Белого дома продолжит нацелена на ускорение поставок военной техники, чтобы укрепить позиции Киева на фоне продолжающегося конфликта с Россией. По словам Салливана, президент поручил использовать все выделенные Конгрессом средства до завершения своего срока.

""Мы сделаем все, что в наших силах в течение этих 50 дней, чтобы предоставить Украине все возможные инструменты для укрепления ее позиций на поле боя, чтобы она была сильнее за столом переговоров", — отметил он.

Слухи о ядерном оружии для Украины

Отметим, что издание The New York Times со ссылкой на источники сообщило, что некоторые западные чиновники предложили вернуть Украине ядерное оружие в качестве гарантии безопасности от будущих войн.

В Пентагоне якобы считают, что даже при наличии дополнительной помощи Украине будет сложно вернуть себе территории, которые Россия уверенно захватывала в течение последних нескольких месяцев. А ускорение поставок оружия, боеприпасов и материальных средств для украинских вооруженных сил вряд ли изменит ход войны в краткосрочной перспективе.

Однако в позже, 30 ноября, в материал внесли поправку, которая опровергла предположение того, что администрация Байдена рассматривает возможность восстановить ядерный арсенал в Украине.

Как Украина отказалась от ядерного оружия

5 декабря 1994 года был подписан Будапештский меморандум. Согласно документу, подписанному Великобританией, Россией и США, эти страны обязались быть гарантами независимости, суверенитета и территориальных границ Украины. Они также воздержались от применения против Украины любого оружия, включая ядерное.

В обмен на эти гарантии Украина отказалась от своего ядерного арсенала. В июне 1996 года страна полностью выполнила свои обязательства: все ядерные боеголовки были переданы для уничтожения в Россию, а стратегические военные базы переоборудованы для гражданского использования.

Важно

"Минитмен" против "Сармата": на что способно самое мощное ядерное оружие в арсенале НАТО и РФ

Напомним, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 26 ноября заявил, что Россия будет рассматривать действия политиков США, которые заговорили о передаче ядерного оружия Украине, как "подготовку к конфликту" с РФ.