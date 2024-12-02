ЗСУ оснастили AMX-10RC системою РЕБ: як тепер застосовується бронемашина в бою (фото)

Обладнання дає змогу виводити з ладу ворожі системи зв'язку та управління, а сама французька машина отримала в лавах ЗСУ нову роль.

Бійці 1-го батальйону 37-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ оснастили бронемашину AMX-10RCR системою радіоелектронної боротьби. Ця адаптація підвищила оперативну гнучкість і вогневу підтримку українських військ, а самі бронемашини стали використовуватися військовими як самохідна артилерія для ведення прихованого вогню. Про це 2 грудня розповіли оглядачі Army Recognition.

Традиційно AMX-10RCR використовувалися як протитанкові розвідувальні машини. Їхні основні завдання передбачали збір розвідданих, ураження ворожої бронетехніки та забезпечення ситуаційної обізнаності.

Однак в українській армії ця техніка отримала інше завдання — роль самохідної артилерії для ведення вогню із закритих позицій. Тепер AMX-10RCR виконують функції вогневої підтримки, забезпечуючи придушення ворожої техніки та укріплень. А нове обладнання дає змогу виводити з ладу ворожі системи зв'язку та управління, що особливо актуально в сучасних умовах війни.

Фото: X (Twitter)

Ключові можливості машини

Бронемашина оснащена 105-мм гарматою F2, яка дає змогу використовувати широкий спектр боєприпасів, включно з бронебійними та фугасними. Водночас стабілізація гармати забезпечує точність стрільби навіть у русі.

Техніка також має високу мобільність — завдяки шестиколісному приводу машина може ефективно діяти як по бездоріжжю, так і в міській забудові.

Фото: X (Twitter)

Попри свої сильні сторони, AMX-10RCR мають обмежений захист. Легка броня з алюмінієвих сплавів ефективно протистоїть лише стрілецькій зброї та осколкам, що робить машину вразливою перед важкими артилерійськими ударами. Однак висока швидкість і маневреність дозволяють уникати прямих зіткнень і мінімізувати ризик.

Оглядачі зазначають, що з березня 2023 року Україна отримала 38 бронемашин AMX-10RCR. На практиці машини використовують не тільки для розвідки, а й для наступальних операцій, де їхня мобільність, вогнева міць і засоби РЕБ забезпечують важливу перевагу на полі бою.

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Нагадаємо, влітку 2023 року бронемашини AMX-10RC, передані Францією на потреби ЗСУ, пройшли бойове хрещення на Донеччині.