ВСУ оснастили AMX-10RC системой РЭБ: как теперь применяется бронемашину в бою (фото)

Оборудование позволяет выводить из строя вражеские системы связи и управления, а сама французская машина получила в рядах ВСУ новую роль.

Бойцы 1-го батальона 37-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ оснастили бронемашину AMX-10RCR системой радиоэлектронной борьбы. Данная адаптация повысила оперативную гибкость и огневую поддержку украинских войск, а сами бронемашины стали использоваться военными в качестве самоходной артиллерии для ведения скрытого огня. Об этом 2 декабря рассказали обозреватели Army Recognition.

Традиционно AMX-10RCR использовались как противотанковые разведывательные машины. Их основные задачи включали сбор разведданных, поражение вражеской бронетехники и обеспечение ситуационной осведомленности.

Однако в украинской армии эта техника получила иную задачу — роль самоходной артиллерии для ведения огня с закрытых позиций. Теперь AMX-10RCR выполняют функции огневой поддержки, обеспечивая подавление вражеской техники и укреплений. А новое оборудование позволяет выводить из строя вражеские системы связи и управления, что особенно актуально в современных условиях войны.

Фото: X (Twitter)

Ключевые возможности машины

Бронемашина оснащена 105-мм пушкой F2, которая позволяет использовать широкий спектр боеприпасов, включая бронебойные и фугасные. При этом стабилизация орудия обеспечивает точность стрельбы даже в движении.

Техника также обладает высокой мобильностью — благодаря шестиколесному приводу машина может эффективно действовать как на пересеченной местности, так и в городской застройке.

Фото: X (Twitter)

Несмотря на свои сильные стороны, AMX-10RCR имеют ограниченную защиту. Легкая броня из алюминиевых сплавов эффективно противостоит лишь стрелковому оружию и осколкам, что делает машину уязвимой перед тяжелыми артиллерийскими ударами. Однако высокая скорость и маневренность позволяют избегать прямых столкновений и минимизировать риск.

Обозреватели отмечают, что с марта 2023 года Украина получила 38 бронемашин AMX-10RCR. На практике машины используются не только для разведки, но и для наступательных операций, где их мобильность, огневая мощь и средства РЭБ обеспечивают важное преимущество на поле боя.

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Напомним, летом 2023 бронемашины AMX-10RC, переданные Францией на нужды ВСУ, прошли боевое крещение в Донецкой области.