Просування повстанців у Сирії може бути вигідним Україні, — експерт (відео)

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак припускає, що в майбутньому зростуть втрати серед російської авіації та пілотів. Бо у повстанців тепер є захоплені радянські комплекси.

Росіяни можуть втрачати авіацію і пілотів, намагаючись допомогти режиму сирійського диктатора Башара Асада. Про це колишній співробітник СБУ та військовий аналітик Іван Ступак розповів у коментарі "Київ24".

Івн Ступак — про те, як повстанці в Сирії можуть вплинути на війну в Україні

Так їм буде складніше протистояти повстанцям, у яких уже є радянські "Панцирі", щоб захищатися від дорогих високоточних ракет.

Експерт зазначає, що дві "антиросійські гарячі точки на карті" — Грузія та Сирія — неприйнятні для РФ.

"Що гірше буде в Сирії, то більше там буде просування повстанців <...> то краще для нас. І нехай туди авіацію відправляють, так, вона точково працює, вона і до цього працювала", — зазначив Ступак.

Він припускає майбутні втрати серед російської авіації та пілотів, оскільки повстанці можуть використовувати радянські комплекси.

Нагадаємо, сирійські повстанці захопили багато бойової техніки, зокрема комплекс ППО "Панцир-С1" у справному стані.

Також Фокус у своєму матеріалі пояснював, що два фронти Путін не подужає. А війна в Україні "виснажила" сили РФ для захисту Сирії. Захоплення Алеппо та інших сирійських міст шкодить репутації президента Сирії Башара Асада та його основних союзників. РФ "загрузла" у війні в Україні, але їй доведеться відповідати на новий виклик.