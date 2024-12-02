Продвижение повстанцев в Сирии может быть выгодно Украине, — эксперт (видео)

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак допускает, что в будущем возрастут потери среди российской авиации и пилотов. Потому у повстанцев теперь есть захваченные советские комплексы.

Россияне могут терять авиацию и пилотов, пытаясь помочь режиму сирийского диктатора Башара Асада. Об этом бывший сотрудник СБУ и военный аналитик Иван Ступак рассказал в комментарии "Київ24".

Ивн Ступак — о том, как повстанцы в Сирии могут повлиять на войну в Украине

Так им будет сложнее противостоять повстанцам, у которых уже есть советские "Панцири", чтобы защищаться от дорогостоящих высокоточных ракет.

Эксперт отмечает, что две "антироссийские горячие точки на карте" — Грузия и Сирия — неприемлемы для РФ.

"Чем хуже будет в Сирии, тем больше там будет продвижения повстанцев <…> тем лучше для нас. И пусть туда авиацию отправляют, да, она точечно работает, она и до этого работала", — отметил Ступак.

Он допускает будущие потери среди российской авиации и пилотов, поскольку повстанцы могут использовать советские комплексы.

Напомним, что сирийские повстанцы захватили много боевой техники, в т. ч. комплекс ПВО "Панцирь-С1" в исправном состоянии.

Также Фокус в своем материале объяснял, что два фронта Путин не осилит. А война в Украине "истрепала" силы РФ для защиты Сирии. Захват Алеппо и других сирийских городов вредит репутации президента Сирии Башара Асада и его основных союзников. РФ "увязла" в войне в Украине, но ей придется отвечать на новый вызов.