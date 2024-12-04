Як Україна пережила найгірший місяць на передовій за два роки, — The Guardian (інфографіка)

За даними Джорджа Барроса, керівника групи щодо Росії в Інституті вивчення війни, хоча Вугледар і Авдіївка були важливими цілями, ЗС РФ не вдалося розхитати оборонні позиції України. Окупанти здебільшого захоплювали сільськогосподарські землі й зазнавали високих втрат — 30–50 000 убитими або пораненими на місяць.

Листопад став найгіршим місяцем для України з вересня 2022 року в тому, що стосується втрат території. За листопад Україна втратила територію, еквівалентну площі міста Нью-Йорк (США), що стало найгіршим місячним показником для українських захисників з вересня 2022 року. Про це пише The Guardian.

Минулого року у війні здебільшого не було проривів, дані Інституту вивчення війни (ISW) показують, що російські війська зайняли 2233 кв. км території. Але вже у 2024 році вони захопили приблизно 2656 кв. км.

Площа, захоплена росіянами в листопаді, становить 1202 кв. км, що приблизно дорівнює площі Нью-Йорка. Але, на думку експертів, більша частина цієї території розташована в сільській місцевості та не становить великої стратегічної або оперативної цінності. Російські війська поки що не захоплювали великих міст. Також останнім часом було перерізано кілька великих залізничних або автомобільних артерій.

Російський контроль над територією України збільшився з 17,4% у листопаді 2023 року до 17,9% станом на 30 листопада 2024 року. ЗС РФ домоглися найбільшого територіального приросту в Донецькій області, де з початку року захопили 1804 кв. км, а в листопаді — 1006 кв. км.

Листопадовий наступ у Донецькій області також став найбільшим успіхом росіян в області з травня 2022 року. У жовтні Росія захопила місто Вугледар, ключовий опорний пункт на півдні Донецької області, який витримував неодноразові російські атаки з початку війни, зазначає видання.

Фото: Institude for the Study of War | Щомісячний приріст територій розраховується на основі контрольованої Росією території на кінець кожного місяця. Включає тільки землі, які були оцінені як такі, що перебувають під контролем Росії

З квітня Росія просувається до Покровська, своєї ключової військової мети. Під час цього наступу було захоплено кілька міст, включно з Новогродівкою, містом із довоєнним населенням 15 000.

Картографування територій, захоплених Росією за останній рік, вказує на те, що здебільшого захоплювалися сільськогосподарські землі. Але значних успіхів на територіях з міською або інфраструктурною цінністю не було.

Російські війська також окупували Північне і Залізне, під час свого просування до Торецька

Також були втрати в Луганську та Харкові. Цього року російські війська зайняли 350 кв. км території в Луганську. Наприкінці листопада вони контролювали 98,6% регіону.

Аналогічно із січня цього року в Харківській області Україна втратила 392 кв. км території. У Куп'янську цього місяця вперше з моменту його повернення Україною під час контрнаступу 2022 року відбулися бої.

Фото: Institude for the Study of War | Щомісячний приріст територій здебільшого спостерігався в Донецькій області

Україна домоглася невеликих успіхів на початку цього року, відбивши великі наступи на півночі Харківської та Луганської областей. Але загалом тенденція до втрати території збереглася.

З листопада минулого року Росія претендувала на 29 сіл і міст із довоєнним населенням понад 1000 осіб, з яких 25 розташовані в Донецькій області. Крім цих населених пунктів, більша частина земель, на які Росія претендувала минулого року, були сільськими.

Джордж Баррос, керівник групи щодо Росії в ISW, сказав, що Україна може втратити ще більші території, але необхідно звернути увагу на те, які саме території захоплює РФ.

"Хоча Вугледар і Авдіївка були важливими цілями, Росія не розхитала оборонні позиції України. Їхні територіальні придбання здебільшого являють собою сільськогосподарські землі", — зазначив експерт і вказав на високий рівень втрат — 30–50 000 убитими або пораненими на місяць.

Поточні темпи виснаження російських військ надалі не дадуть змоги проводити хвильові піхотні атаки з використанням техніки, як це було раніше.

Докторка Марина Мирон, наукова співробітниця кафедри військових досліджень Королівського коледжу Лондона, сказала, що мета РФ — максимально розтягнути сили України за допомогою наступів на сході.

Мирон оцінила, що війна в її нинішньому вигляді, ймовірно, закінчиться 2025 року, і Україна буде змушена вступити в будь-які переговори про припинення.

Нагадаємо, що, за даними ОВА, РФ готує масштабний наступ під Херсоном.

Також повідомлялося, що росіяни закатували в полоні мера Дніпрорудного Євгена Матвєєва. В Україну повернули його тіло.