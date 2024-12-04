Как Украина пережила худший месяц на передовой за два года, — The Guardian (инфографика)

По данным Джорджа Барроса, руководитель группы по России в Институте изучения войны, хотя Угледар и Авдеевка были важными целями, ВС РФ не удалось расшатать оборонительные позиции Украины. Оккупанты в основном захватывали сельскохозяйственные земли и несли высокие потери — 30–50 000 убитыми или ранеными в месяц.

Ноябрь стал худшим месяцем для Украины с сентября 2022 года в том, что касается потерь территории. За ноябрь Украина потеряла территорию, эквивалентную площади города Нью-Йорк (США), что стало худшим месячным показателем для украинских защитников с сентября 2022 года. Об этом пишет The Guardian.

В прошлом году, в войне по большей части не было прорывов, данные Института изучения войны (ISW) показывают, что российские войска заняли 2233 кв. км территории. Но уже в 2024 году они захватили около 2656 кв. км.

Площадь, захваченная россиянами в ноябре, составляет 1202 кв. км, что примерно равно площади Нью-Йорка. Но, по мнению экспертов, большая часть этой территории находится в сельской местности и не представляет большой стратегической или оперативной ценности. Российские войска пока не захватывали крупные города. Также в последнее время были перерезаны несколько крупных железнодорожных или автомобильных артерий.

Российский контроль над территорией Украины увеличился с 17,4% в ноябре 2023 года до 17,9% по состоянию на 30 ноября 2024 года.

ВС РФ добилась наибольшего территориального прироста в Донецкой области, где с начала года захватили 1804 кв. км, а в ноябре — 1006 кв. км.

Ноябрьское наступление в Донецкой области также стало самым крупным успехом россиян в области с мая 2022 года. В октябре Россия захватила город Угледар, ключевой опорный пункт на юге Донецкой области, который выдерживал неоднократные российские атаки с начала войны, отмечает издание.

Фото: Institude for the Study of War | Ежемесячный прирост территорий рассчитывается на основе контролируемой Россией территории на конец каждого месяца. Включает только земли, которые были оценены как находящиеся под контролем России

С апреля Россия продвигается к Покровску, своей ключевой военной цели. В ходе этого наступления было захвачено несколько городов, включая Новогродовку, город с довоенным населением 15 000.

Картографирование территорий, захваченных Россией за последний год, указывает на то, что в основном захватывались сельскохозяйственные земли. Но значительных успехов на территориях с городской или инфраструктурной ценностью не было.

Российские войска также оккупировали Северное и Железное, в ходе своего продвижения к Торецку

Также были потери в Луганске и Харькове. В этом году российские войска заняли 350 кв. км территории в Луганске. В конце ноября они контролировали 98,6% региона.

Аналогичным образом с января этого года в Харьковской области Украина потеряла 392 кв. км территории. В Купянске в этом месяце впервые с момента его возвращения Украиной в ходе контрнаступления 2022 года произошли бои.

Фото: Institude for the Study of War | Ежемесячный прирост территорий в основном наблюдался в Донецкой области

Украина добилась небольших успехов в начале этого года, отразив крупные наступления на севере Харьковской и Луганской областей. Но в целом тенденция к потере территории сохранилась.

С ноября прошлого года Россия заявила о притязаниях на 29 сел и городов с довоенным населением более 1000 человек, из которых 25 находятся в Донецкой области.

Помимо этих населенных пунктов, большая часть земель, на которые Россия претендовала в прошлом году, были сельскими.

Джордж Баррос, руководитель группы по России в ISW, сказал, что Украина может потерять еще большие территории, но необходимо обратить внимание на то, какие именно территории захватывает РФ.

"Хотя Угледар и Авдеевка были важными целями, Россия не расшатала оборонительные позиции Украины. Их территориальные приобретения в основном представляют собой сельскохозяйственные земли", — отметил эксперт и указал на высокий уровень потерь — 30–50 000 убитыми или ранеными в месяц.

Текущие темпы истощения российских войск в дальнейшем не позволят проводить волновые пехотные атаки с использованием техники, как это было прежде.

Доктор Марина Мирон, научный сотрудник кафедры военных исследований Королевского колледжа Лондона, сказала, что цель РФ — максимально растянуть силы Украины с помощью наступлений на востоке Украины.

Мирон оценила, что война в ее нынешнем виде, вероятно, закончится в 2025 году, и Украина будет вынуждена вступить в любые переговоры о прекращении.

Напомним, что, по данным ОВА, РФ готовит масштабное наступление под Херсоном.

Также сообщалось, что россияне запытали в плену мэра Днепрорудного Евгения Матвеева. В Украину вернули его тело.