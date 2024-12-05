Постачають Україні сотнями: канадська Roshel розробила санітарну версію броньовика Senator (відео)

Сталевий кузов "Сенаторів" захищений від вибухів і витримує підрив гранати або міни. Це підвищує шанси на виживання поранених, автомобіль обладнаний системою, здатною протидіяти хімічним, біологічним, радіологічним атакам.

Канадська компанія Roshel розробила санітарну версію броньовика Senator, який сотнями постачають в Україну. У серійне виробництво запущено нові версії Senator Medical Evacuation і Captain. Про це гендиректор компанії Роман Шимонов повідомив у соцмережі Х.

Roshel представила санітарний варіант бронемашини Senator

"Ці автомобілі демонструють наші можливості задовольняти різноманітні потреби клієнтів", — розповів Шимонов.

Санітарна версія отримала додаткові задні двері, що допоможе прискорити евакуацію поранених. Повідомляється, що внутрішній простір бронемашини адаптовано під потреби медичного персоналу. Такі санітарні машини зазвичай перевозять до чотирьох лежачих поранених.

Санітарний варіант бронемашини Senator

Санітарний варіант бронемашини Senator

Санітарно-евакуаційний Senator Medical Evacuation побудований на шасі Ford F-550. У неї броньовані кузов і скло, здатні витримувати постріли з великокаліберної зброї та уламки.

Сталевий кузов "Сенаторів" також захищений від вибухів і витримує підрив гранати або міни, що підвищує шанси на виживання поранених. Автомобіль обладнаний системою, здатною протидіяти хімічним, біологічним, радіологічним атакам, забезпечує чисте повітря всередині герметичної кабіни.

В Україні також виробляють подібні санітарно-евакуаційні бронемашини. Нещодавно з'явилися дані про те, що автопарк бойових бригад Нацгвардії поповниться новими вітчизняними бронемашинами "Новатор-2" у санітарно-евакуаційному варіанті.

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