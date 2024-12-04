Бійці Нацгвардії отримали евакуаційні авто на базі "Новатор-2": чому це важливо (фото)

Крім високої маневреності, машини також мають ергономічність і захищеність — гранично важливі характеристики для такого виду техніки. Експерти наголосили на необхідності серійного виробництва цих броньовиків.

Національна гвардія України посилила свої можливості, отримавши нові санітарно-евакуаційні автомобілі, розроблені на базі бронемашин "Новатор-2" компанії "Українська бронетехніка". Ці машини вже запущені в серійне виробництво, що підкреслює готовність української оборонної промисловості оперативно реагувати на потреби фронту. Про це повідомила пресслужба Нацгвардії.

Перед запуском у серію дослідний зразок пройшов двомісячні випробування безпосередньо в зоні бойових дій. Як підкреслив заступник командувача Національної гвардії України бригадний генерал Олександр Білоус, розробка цих броньованих медеваків велася за технічним завданням НГУ. Крім високої маневреності, машини також мають ергономічність і захищеність, необхідні для виконання завдань з евакуації поранених бійців.

Евакуаційні автомобілі на базі "Новатор-2" Евакуаційні автомобілі на базі "Новатор-2" Евакуаційні автомобілі на базі "Новатор-2" Евакуаційні автомобілі на базі "Новатор-2" Евакуаційні автомобілі на базі "Новатор-2"

Санітарно-евакуаційні автомобілі мають рівень захисту STANAG 2, що забезпечує безпеку екіпажу і поранених навіть у зоні активних бойових дій. Крім того, машини оснащені системами радіоелектронної боротьби для протидії ворожим безпілотникам.

Місткість машини дає змогу транспортувати до шести поранених у положенні сидячи, або чотирьох бійців у положенні лежачи.

Внутрішній простір машини ретельно продуманий: тут розміщені медичні інструменти, системи кріплення крапельниць і все необхідне для оперативного надання допомоги.

Коментуючи новину оглядачі Defense Express зазначили, що потреба в захищених медичних евакуаційних машинах для фронту очевидна. Однак не менш важливим є факт наявності серійного рішення, яке здатне масово закривати цю потребу.

Тож постачання автомобілів на базі "Новатор-2" демонструють ефективність підходу, коли українська оборонна промисловість розробляє продукцію безпосередньо для потреб армії.

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Нагадаємо, Міноборони України допустило до експлуатації бронемашину для виконання широкого спектра бойових завдань. Йдеться про бронетранспортер Oncilla-Shturm, оснащений керованим модулем із великокаліберним кулеметом НСВТ.