Бойцы Нацгвардии получили эвакуационные авто на базе "Новатор-2": почему это важно (фото)

Помимо высокой маневренности, машины также обладают эргономичностью и защищенностью — предельно важные характеристики для такого вида техники. Эксперты подчеркнули необходимость серийного производства этих броневиков.

Национальная гвардия Украины усилила свои возможности, получив новые санитарно-эвакуационные автомобили, разработанные на базе бронемашин "Новатор-2" компании "Украинская бронетехника". Эти машины уже запущены в серийное производство, что подчеркивает готовность украинской оборонной промышленности оперативно реагировать на нужды фронта. Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии.

Перед запуском в серию опытный образец прошел двухмесячные испытания непосредственно в зоне боевых действий. Как подчеркнул заместитель командующего Национальной гвардии Украины бригадный генерал Александр Белоус, разработка этих бронированных медэваков велась по техническому заданию НГУ. Помимо высокой маневренности, машины также обладают эргономичностью и защищенностью, необходимыми для выполнения задач по эвакуации раненых бойцов.

Эвакуационные автомобили на базе "Новатор-2" Эвакуационные автомобили на базе "Новатор-2" Эвакуационные автомобили на базе "Новатор-2" Эвакуационные автомобили на базе "Новатор-2" Эвакуационные автомобили на базе "Новатор-2"

Санитарно-эвакуационные автомобили обладают уровнем защиты STANAG 2, что обеспечивает безопасность экипажа и раненых даже в зоне активных боевых действий. Кроме того, машины оснащены системами радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским беспилотникам.

Вместительность машины позволяет транспортировать до шести раненых в положении сидя, или четырех бойцов в положении лежа.

Внутреннее пространство машины тщательно продумано: здесь размещены медицинские инструменты, системы крепления капельниц и все необходимое для оперативного оказания помощи.

Комментируя новость обозреватели Defense Express отметили, что потребность в защищенных медицинских эвакуационных машинах для фронта очевидна. Однако не менее важен факт наличия серийного решения, которое способно массово закрывать эту потребность.

Поэтому поставки автомобилей на базе "Новатор-2" демонстрируют эффективность подхода, когда украинская оборонная промышленность разрабатывает продукцию непосредственно для нужд армии.

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Напомним, Минобороны Украины допустило к эксплуатации бронемашину для выполнения широкого спектра боевых задач. Речь идет о бронетранспортере Oncilla-Shturm, оснащенным управляемым модулем с крупнокалиберным пулеметом НСВТ.