Поставляют Украине сотнями: канадская Roshel разработала санитарную версию броневика Senator (видео)

Стальной кузов "Сенаторов" защищен от взрывов и выдерживает подрыв гранаты или мины. Это повышает шансы на выживание раненых, автомобиль оборудован системой, способной противодействовать химическим, биологическим, радиологическим атакам.

Канадская компания Roshel разработала санитарную версию броневика Senator, который сотнями поставляют в Украину. В серийное производство запущены новые версии Senator Medical Evacuation и Captain. Об этом гендиректор компании Роман Шимонов сообщил в соцсети Х.

Roshel представила санитарный вариант бронемашины Senator

"Эти автомобили демонстрируют наши возможности удовлетворять разнообразные потребности клиентов", — рассказал Шимонов.

Санитарная версия получила дополнительную заднюю дверь, что поможет ускорить эвакуацию раненых. Сообщается, что внутреннее пространство бронемашины адаптировано под потребности медицинского персонала. Такие санитарные машины обычно перевозят до четырех лежачих раненых.

Санитарный вариант бронемашины Senator

Санитарный вариант бронемашины Senator

Санитарно-эвакуационный Senator Medical Evacuation построен на шасси Ford F-550. У нее бронированные кузов и стекло, способные выдерживать выстрелы из крупнокалиберного оружия и обломки.

Стальной кузов "Сенаторов" также защищен от взрывов и выдерживает подрыв гранаты или мины, что повышает шансы на выживание раненых. Автомобиль оборудован системой, способной противодействовать химическим, биологическим, радиологическим атакам, обеспечивает чистый воздух внутри герметичной кабины.

В Украине также производят подобные санитарно-эвакуационные бронемашины. Недавно появились данные о том, что автопарк боевых бригад Нацгвардии пополнится новыми отечественными бронемашинами "Новатор-2" в санитарно-эвакуационном варианте.

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