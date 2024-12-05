ВСУ освободили Новый Комар в Донецкой области: появилось подтверждение командования (карта)

В ОСУВ "Хортица" заявили, что село находится под контролем Сил обороны. По данным аналитиков, оккупантов, которые его занимали, превратили "в винегрет".

Силы обороны освободили село Новый Комар в Донецкой области. Об этом 4 декабря сообщили в DeepState.

Аналитики передали, что российских оккупантов вытеснили бойцы 48 отдельного штурмового батальона. Враг понес значительные потери погибших, многие солдаты ВС РФ сбежали к трассе. 40 захватчиков пополнили обменный фонд, попав в плен.

В DeepState отметили "удачные действия" штурмовой пехоты 48 ОШБ и достаточное количество расчетов FPV. Отмечается, что дроны превращали оккупантов и кирпичи "в винегрет".

К освобождению населенного пункта приложили руку FPV-экипаж РУБпАК "Вырий" 241 ОБр ТрО и бойцы 3 механизированного батальона 31 ОМБр, также к боям был привлечен танк 23 ОМБр.

5 декабря информацию об освобождении села Новый Комар в комментарии "Суспільному" подтвердил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

"Врага выбили оттуда и населенный пункт Новый Комар, который расположен в Волновахском районе Донецкой области и входит в Великоновоселковскую поселковую громаду, находится под контролем Сил обороны", — заявил военнослужащий.

Село Новый Комар на карте боевых действий Фото: DeepState

В 48 ОШБ им. Номана Челебиджихана опубликовали информацию от DeepState, отметив, что гордятся собратьями.

Напомним, бойцы Центра специального назначения "Омега" провели уникальную операцию по ликвидации пехоты ВС РФ. Они пробрались в тыл и заминировали дом, где разместились оккупанты.

Российские морпехи провели неудачную операцию на острове Белогрудый в дельте Днепра. Двое захватчиков упали с гидроцикла и утонули.