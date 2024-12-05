ЗСУ звільнили Новий Комар на Донеччині: з'явилось підтвердження командування (карта)

В ОСУВ "Хортиця" заявили, що село перебуває під контролем Сил оборони. За даними аналітиків, окупантів, які його займали, перетворили "у вінегрет".

Сили оборони звільнили село Новий Комар у Донецькій області. Про це 4 грудня повідомили у DeepState.

Аналітики передали, що російських окупантів витіснили бійці 48 окремого штурмового батальйону. Ворог зазнав значних втрат загиблих, багато солдатів ЗС РФ втекли до траси. 40 загарбників поповнили обмінний фонд, потрапивши у полон.

У DeepState відзначили "вдалі дії" штурмової піхоти 48 ОШБ та достатню кількість розрахунків FPV. Зазначається, що дрони перетворювали окупантів та цеглу "у вінегрет".

До звільнення населеного пункту доклали руку FPV-екіпаж РУБпАК "Вирій" 241 ОБр ТрО та бійці 3 механізованого батальйону 31 ОМБр, також до боїв був залучений танк 23 ОМБр.

5 грудня інформацію про звільнення села Новий Комар у коментарі "Суспільному" підтвердив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин.

"Ворога вибили звідти й населений пункт Новий Комар, що розташований у Волноваському районі Донецької області та входить до Великоновосілківської селищної громади, знаходиться під контролем Сил оборони", — заявив військовослужбовець.

Село Новий Комар на мапі бойових дій Фото: DeepState

У 48 ОШБ ім. Номана Челебіджіхана опублікували інформацію від DeepState, зазначивши, що пишаються побратимами.

Нагадаємо, бійці Центру спеціального призначення "Омега" провели унікальну операцію з ліквідації піхоти ЗС РФ. Вони пробрались у тил та замінували будинок, де розмістились окупанти.

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