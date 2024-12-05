Унікальна спецоперація: бійці НГУ зайшли в тил і "нашпигували" будинок із ЗС РФ вибухівкою (відео)

Під вогневим прикриттям бійці під’їхали впритул до будівлі і за лічені хвилини встановили там купу вибухових пристроїв, які потім здетонували.

На одній з ділянок фронту українські захисники провели унікальну спецоперацію з ліквідації ворожої піхоти. Вони пробралися в тил до росіян і замінували будинок, де ті розмістилися. Про це повідомили бійці 4-го окремого загону Центру спеціального призначення "Омега".

Зазначається, що в одній з будівель засіла ворожа піхота, яку необхідно було знищити. Спецпризначенці вирішили підірвати їх разом із будівлею.

Для цього вони під вогневим прикриттям під’їхали впритул до будівлі і за лічені хвилини "нашпигували" його вибуховими пристроями. Ті здетонували одразу, як бійці від'їхали на безпечну відстань.

Бійці "Омеги" оприлюднили кадри своєї бойової роботи. Зазначається, що для виконання завдання зі знищення ворога вони ризикували своїм життям.

Аеророзвідники спецпідрозділу зафіксували результат ризикованої операції бійців — будівля поховала окупантів під завалами.

Нагадаємо, 5 грудня повідомлялося, що бійці 48-го окремого штурмового батальйону ЗСУ імені Номана Челебіджіхана витіснили ЗС РФ із села Новий Комар на Донеччині.

Також повідомлялося, що в кінці листопада ЗСУ завершили зачистку Куп'янська на Харківщині від російських окупаційних військ. Загалом, за інформацією Генштабу, окупанти 23 рази штурмували позиції ЗСУ на цій ділянці фронту.