Уникальная спецоперация: бойцы НГУ зашли в тыл и "нашпиговали" дом с ВС РФ взрывчаткой (видео)

Под огневым прикрытием бойцы подъехали вплотную к зданию и за считанные минуты установили там кучу взрывных устройств, которые затем сдетонировали.

На одном из участков фронта украинские защитники провели уникальную спецоперацию по ликвидации вражеской пехоты. Они пробрались в тыл к россиянам и заминировали дом, где те разместились. Об этом сообщили бойцы 4-го отдельного отряда Центра специального назначения "Омега".

Отмечается, что в одном из зданий засела вражеская пехота, которую необходимо было уничтожить. Спецназовцы решили взорвать их вместе со зданием.

Для этого они под огневым прикрытием подъехали вплотную к зданию и за считанные минуты "нашпиговали" его взрывными устройствами. Те сдетонировали сразу, как бойцы отъехали на безопасное расстояние.

Бойцы "Омеги" обнародовали кадры своей боевой работы. Отмечается, что для выполнения задачи по уничтожению врага они рисковали своей жизнью.

Аэроразведчики спецподразделения зафиксировали результат рискованной операции бойцов — здание похоронило оккупантов под завалами.

Напомним, 5 декабря сообщалось, что бойцы 48-го отдельного штурмового батальона ВСУ имени Номана Челебиджихана вытеснили ВС РФ из села Новый Комар в Донецкой области.

Также сообщалось, что в конце ноября ВСУ завершили зачистку Купянска на Харьковщине от российских оккупационных войск. Всего, по информации Генштаба, оккупанты 23 раза штурмовали позиции ВСУ на этом участке фронта.