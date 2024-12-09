У РФ модернізують кораблі класу "Іван Грен": на що звернули увагу експерти (фото)
Йдеться про проєкт великих десантних кораблів проєкту 117113 "Кайман", які начебто мають отримати сучасні види озброєння і системи протидії різним загрозам, зокрема з боку безпілотників.
Наприкінці грудня у ВМФ Росії заявили, що десантні кораблі класу "Іван Грен" будуть модернізовані в межах нового проєкту 117113 "Кайман". Новий проєкт, розроблений Невським проєктно-конструкторським бюро, спрямований на підвищення амфібійних можливостей російського флоту, з акцентом на сучасне озброєння, поліпшений захист та інтеграцію з безпілотними технологіями. Про це 9 грудня повідомили оглядачі Army Recognition.
Проєкт 117113 "Кайман" — це модернізація, націлена на усунення недоліків попередніх моделей і розширення можливостей десантних операцій. Так, порівняно з попереднім варіантом, буде розширено танковий трюм і частину житлових приміщень.
Довжина корабля становить 150 метрів, ширина — 19,5 метра, а водотоннажність сягає 8 000 тонн. Корабель розрахований на автономне плавання протягом 30 днів, здатний перевозити екіпаж зі 120 осіб, 400 морських піхотинців, 40 одиниць бронетехніки, а також вертольоти та різні безпілотники.
Особливістю проєкту стало застосування модульних конструкцій, що дає змогу адаптувати корабель під конкретні бойові завдання. Наприклад, нібито передбачено сучасні системи протидії загрозам. Зокрема йдеться про комплекси протидії морським і повітряним безпілотникам.
Новий корабель повинен буде оснащений артилерійськими системами АК-630 і АК-630М-2 "Дует", великокаліберними кулеметами та інтегрованими системами управління вогнем. Однак, судячи з усього, про сучасність озброєння говорити не доводиться, оскільки АК-630 "Дует" було прийнято на озброєння ще 2007 року.
Еволюція кораблів класу "Іван Грен"
Водночас оглядачі зазначають, що кораблі класу "Іван Грен" почали свій розвиток на початку 2000-х років, щоб замінити застарілі радянські великі десантні кораблі (ВДК) проєкту 1171 "Тапір", які служили з 1960-х.
Головний корабель, "Іван Грен", було введено в дію 2018 року, а другий, "Петро Моргунов", — 2020-го. Ці кораблі мали водотоннажність 6 000 тонн і могли перевозити до 36 бронетранспортерів і 300 морських піхотинців.
У 2019 році флот поповнили модернізовані версії — "Володимир Андрєєв" і "Василь Трушин". Їхня водотоннажність збільшилася до 8 000 тонн, вони отримали оновлені двигуни 16Д49 і поліпшені можливості для роботи з авіацією, включно з ударними вертольотами Ка-52К.
Крім модернізації класу "Іван Грен", Росія робить акцент на розвиток більших десантно-штурмових кораблів. Проєкт 23900, що охоплює кораблі типу "Іван Рогов", призначений для заміни класу "Містраль". Ці судна з водотоннажністю 40 000 тонн і довжиною 220 метрів зможуть перевозити до 900 морських піхотинців, 75 одиниць бронетехніки та до 21 вертольота. Їх введення в дію очікується до кінця 2020-х років.Важливо
Примітно, що Росія розвиває проєкт на тлі сумного досвіду використання ВДК у Чорному морі. Так, військовий флот РФ втратив щонайменше два великих десантних кораблі — "Саратов" і "Цезар Куніков".