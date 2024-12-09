У РФ модернізують кораблі класу "Іван Грен": на що звернули увагу експерти (фото)

Йдеться про проєкт великих десантних кораблів проєкту 117113 "Кайман", які начебто мають отримати сучасні види озброєння і системи протидії різним загрозам, зокрема з боку безпілотників.

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Наприкінці грудня у ВМФ Росії заявили, що десантні кораблі класу "Іван Грен" будуть модернізовані в межах нового проєкту 117113 "Кайман". Новий проєкт, розроблений Невським проєктно-конструкторським бюро, спрямований на підвищення амфібійних можливостей російського флоту, з акцентом на сучасне озброєння, поліпшений захист та інтеграцію з безпілотними технологіями. Про це 9 грудня повідомили оглядачі Army Recognition.

Проєкт 117113 "Кайман" — це модернізація, націлена на усунення недоліків попередніх моделей і розширення можливостей десантних операцій. Так, порівняно з попереднім варіантом, буде розширено танковий трюм і частину житлових приміщень.

Довжина корабля становить 150 метрів, ширина — 19,5 метра, а водотоннажність сягає 8 000 тонн. Корабель розрахований на автономне плавання протягом 30 днів, здатний перевозити екіпаж зі 120 осіб, 400 морських піхотинців, 40 одиниць бронетехніки, а також вертольоти та різні безпілотники.

Фото: Відкриті джерела

Особливістю проєкту стало застосування модульних конструкцій, що дає змогу адаптувати корабель під конкретні бойові завдання. Наприклад, нібито передбачено сучасні системи протидії загрозам. Зокрема йдеться про комплекси протидії морським і повітряним безпілотникам.

Новий корабель повинен буде оснащений артилерійськими системами АК-630 і АК-630М-2 "Дует", великокаліберними кулеметами та інтегрованими системами управління вогнем. Однак, судячи з усього, про сучасність озброєння говорити не доводиться, оскільки АК-630 "Дует" було прийнято на озброєння ще 2007 року.

Еволюція кораблів класу "Іван Грен"

Водночас оглядачі зазначають, що кораблі класу "Іван Грен" почали свій розвиток на початку 2000-х років, щоб замінити застарілі радянські великі десантні кораблі (ВДК) проєкту 1171 "Тапір", які служили з 1960-х.

Радянський ВДК проекту 1171 "Тапір" Фото: Архивное фото

Головний корабель, "Іван Грен", було введено в дію 2018 року, а другий, "Петро Моргунов", — 2020-го. Ці кораблі мали водотоннажність 6 000 тонн і могли перевозити до 36 бронетранспортерів і 300 морських піхотинців.

У 2019 році флот поповнили модернізовані версії — "Володимир Андрєєв" і "Василь Трушин". Їхня водотоннажність збільшилася до 8 000 тонн, вони отримали оновлені двигуни 16Д49 і поліпшені можливості для роботи з авіацією, включно з ударними вертольотами Ка-52К.

Крім модернізації класу "Іван Грен", Росія робить акцент на розвиток більших десантно-штурмових кораблів. Проєкт 23900, що охоплює кораблі типу "Іван Рогов", призначений для заміни класу "Містраль". Ці судна з водотоннажністю 40 000 тонн і довжиною 220 метрів зможуть перевозити до 900 морських піхотинців, 75 одиниць бронетехніки та до 21 вертольота. Їх введення в дію очікується до кінця 2020-х років.

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Примітно, що Росія розвиває проєкт на тлі сумного досвіду використання ВДК у Чорному морі. Так, військовий флот РФ втратив щонайменше два великих десантних кораблі — "Саратов" і "Цезар Куніков".