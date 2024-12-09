В РФ модернизируют корабли класса "Иван Грен": на что обратили внимание эксперты (фото)

Речь идет о проекте больших десантных кораблей проекта 117113 "Кайман", которые якобы должны получить современные виды вооружения и системы противодействия различным угрозам, в том числе со стороны беспилотников.

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В конце декабря в ВМФ России заявили, что десантные корабли класса "Иван Грен" будут модернизированы в рамках нового проекта 117113 "Кайман". Новый проект, разработанный Невским проектно-конструкторским бюро, направлен на повышение амфибийных возможностей российского флота, с акцентом на современное вооружение, улучшенную защиту и интеграцию с беспилотными технологиями. Об этом 9 декабря сообщили обозреватели Army Recognition.

Проект 117113 "Кайман" — это модернизация, нацеленная на устранение недостатков предыдущих моделей и расширение возможностей десантных операций. Так по сравнению с предыдущим вариантом будут расширены танковый трюм и часть жилых помещений.

Длина корабля составляет 150 метров, ширина — 19,5 метра, а водоизмещение достигает 8 000 тонн. Корабль рассчитан на автономное плавание в течение 30 дней, способен перевозить экипаж из 120 человек, 400 морских пехотинцев, 40 единиц бронетехники, а также вертолеты и различные беспилотники.

Фото: Открытые источники

Особенностью проекта стало применение модульных конструкций, что позволяет адаптировать корабль под конкретные боевые задачи. Например, якобы предусмотрены современные системы противодействия угрозам. В частности речь идет о комплексах противодействия морским и воздушным беспилотникам.

Новый корабль должен будет оснащен артиллерийскими системами АК-630 и АК-630М-2 "Дуэт", крупнокалиберные пулеметы и интегрированные системы управления огнем. Однако, судя по всему, о современности вооружения говорить не приходится, так как АК-630 "Дуэт" был принят на вооружение еще в 2007 году.

Эволюция кораблей класса "Иван Грен"

Вместе с тем обозреватели отмечают, что корабли класса "Иван Грен" начали свое развитие в начале 2000-х годов, чтобы заменить устаревшие советские большие десантные корабли (БДК) проекта 1171 "Тапир", служившие с 1960-х.

Советский БДК проекта 1171 "Тапир" Фото: Архивное фото

Головной корабль, "Иван Грен", был введен в строй в 2018 году, а второй, "Петр Моргунов", — в 2020-м. Эти корабли имели водоизмещение 6 000 тонн и могли перевозить до 36 бронетранспортеров и 300 морских пехотинцев.

В 2019 году флот пополнили модернизированные версии — "Владимир Андреев" и "Василий Трушин". Их водоизмещение увеличилось до 8 000 тонн, они получили обновленные двигатели 16Д49 и улучшенные возможности для работы с авиацией, включая ударные вертолеты Ка-52К.

Помимо модернизации класса "Иван Грен", Россия делает акцент на развитие более крупных десантно-штурмовых кораблей. Проект 23900, включающий корабли типа "Иван Рогов", предназначен для замены класса "Мистраль". Эти суда с водоизмещением 40 000 тонн и длиной 220 метров смогут перевозить до 900 морских пехотинцев, 75 единиц бронетехники и до 21 вертолета. Их ввод в строй ожидается к концу 2020-х годов.

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Примечательно, что Россия развивает проект на фоне печального опыта использования БДК в Черном море. Так военный флот РФ потерял по меньшей мере два больших десантных корабля — "Саратов" и "Цезарь Куников".