Корейська Hyundai працює над танком нового покоління К3: чим унікальна машина (відео)

Однією з ключових особливостей танка стане використання водневої силової установки, яка поєднує паливні елементи, електродвигуни та акумулятори. Також він отримає нову 130-мм гармату.

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Південнокорейський виробник військової техніки Hyundai Rotem оголосив про розробку танка K3, який стане одним із перших у світі бойових танків із водневою силовою установкою. Як повідомили в Army Recognition, нова машина замінить танки K2 з дизельними двигунами, пропонуючи більш просунуті експлуатаційні можливості.

Технологічний прорив

Основна особливість K3 — використання водневої силової установки, яка поєднує паливні елементи, електродвигуни й акумулятори. Ця технологія виключає забруднювальні викиди та знижує теплову сигнатуру, що ускладнює виявлення танка.

Водневий паливний елемент працює завдяки перетворенню водню та кисню на електрику, воду й тепло. Це дає змогу танку працювати з мінімальною тепловою та акустичною сигнатурою, що дає значні переваги в сучасній війні. Наприклад, танк буде складно виявити інфрачервоними системами спостереження, що спрощує потайне пересування і нічні операції.

Виробництво повністю водневого танка K3 планується до 2040 року. Однак на проміжному етапі Hyundai Rotem представить гібридну модель, яка поєднуватиме дизельний двигун із водневою системою. Це рішення дасть змогу південнокорейській армії почати освоєння нових технологій, зберігаючи боєздатність на високому рівні.

Інші інновації

Крім інноваційної силової установки, танк буде оснащений новою 130-мм гладкоствольною гарматою, що перевершує 120-мм гармату танка K2 Black Panther. Це поліпшення збільшить вогневу міць машини, роблячи її конкурентоспроможною серед найсучасніших ОБТ.

Ще однією ключовою характеристикою стане інтеграція систем штучного інтелекту. AI допоможе автоматизувати управління вогнем, підвищить точність стрільби та спростить аналіз тактичної обстановки.

Конструкція K3 буде адаптована для подолання складних ландшафтів і крутих підйомів, що зробить його універсальною машиною для виконання різних бойових завдань.

Перспективи водневої технології у військовій сфері

Розробка K3 відображає глобальний тренд на впровадження водневого палива у військовій і транспортній галузях. Південна Корея з цим проєктом посідає лідерські позиції, випереджаючи інші країни та компанії.

У Європі програма MGCS (Main Ground Combat System), що розробляється спільно компаніями Krauss-Maffei Wegmann і Nexter, також розглядає водень як перспективне джерело енергії. Однак проєкт поки що перебуває на стадії попередніх досліджень.

США тестують водневі технології в межах програми "Бойова машина наступного покоління". Прототипи, як-от ZH2 від General Motors Defense, вже проходять випробування.

Інші країни, включно з Японією та Ізраїлем, теж виявляють інтерес до водневих систем для військової техніки. Проте їхні проєкти перебувають на більш ранніх етапах розробки, ніж K3.

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