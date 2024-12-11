Корейская Hyundai работает над танком нового поколения К3: чем уникальна машина (видео)

Одной из ключевых особенностей танка станет использование водородной силовой установки, которая сочетает топливные элементы, электродвигатели и аккумуляторы. Также он получит новую 130-мм пушку.

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Южнокорейский производитель военной техники Hyundai Rotem объявил о разработке танка K3, который станет одним из первых в мире боевых танков с водородной силовой установкой. Как сообщили в Army Recognition, новая машина заменит танки K2 с дизельными двигателями, предлагая более продвинутые эксплуатационные возможности.

Технологический прорыв

Основная особенность K3 — использование водородной силовой установки, которая сочетает топливные элементы, электродвигатели и аккумуляторы. Данная технология исключает загрязняющие выбросы и снижает тепловую сигнатуру, что усложняет обнаружение танка.

Водородный топливный элемент работает за счет преобразования водорода и кислорода в электричество, воду и тепло. Это позволяет танку работать с минимальной тепловой и акустической сигнатурой, что дает значительные преимущества в современной войне. Например, танк будет сложно обнаружить инфракрасными системами наблюдения, что упрощает скрытное передвижение и ночные операции.

Производство полностью водородного танка K3 планируется к 2040 году. Однако на промежуточном этапе Hyundai Rotem представит гибридную модель, которая будет сочетать дизельный двигатель с водородной системой. Это решение позволит южнокорейской армии начать освоение новых технологий, сохраняя боеспособность на высоком уровне.

Другие инновации

Помимо инновационной силовой установки, танк будет оснащен новой 130-мм гладкоствольной пушкой, превосходящей 120-мм орудие танка K2 Black Panther. Это улучшение увеличит огневую мощь машины, делая ее конкурентоспособной среди самых современных ОБТ.

Еще одной ключевой характеристикой станет интеграция систем искусственного интеллекта. AI поможет автоматизировать управление огнем, повысит точность стрельбы и упростит анализ тактической обстановки.

Конструкция K3 будет адаптирована для преодоления сложных ландшафтов и крутых подъемов, что сделает его универсальной машиной для выполнения различных боевых задач.

Перспективы водородной технологии в военной сфере

Разработка K3 отражает глобальный тренд на внедрение водородного топлива в военной и транспортной отраслях. Южная Корея с этим проектом занимает лидирующие позиции, опережая другие страны и компании.

В Европе программа MGCS (Main Ground Combat System), разрабатываемая совместно компаниями Krauss-Maffei Wegmann и Nexter, также рассматривает водород как перспективный источник энергии. Однако проект пока находится на стадии предварительных исследований.

США тестируют водородные технологии в рамках программы "Боевая машина следующего поколения". Прототипы, такие, как ZH2 от General Motors Defense, уже проходят испытания.

Другие страны, включая Японию и Израиль, тоже проявляют интерес к водородным системам для военной техники. Тем не менее их проекты находятся на более ранних этапах разработки, чем K3.

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