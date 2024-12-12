РФ може нібито повторно застосувати "Орешник": OSINT-аналіз показав загрозу наступного тижня

Ресурс Аlpha Сentauri проаналізував повідомлення NOTAM щодо закриття повітряного простору за координатами полігону Капустин Яр. Заборона на польоти діє з 16 по 21 грудня. Водночас аналітики заявили, що "не претендують на достовірність даної інформації".

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Останніми днями у ЗМІ з'явилася інформація, що Росія нібито може найближчим часом запустити ще одну балістичну ракету середньої дальності "Орешник" по Україні. Про це зокрема повідомляло видання Bloomberg з посиланням на джерело серед американських посадовців.

Над Москвою сьогодні кружляв "літак судного дня", який нібито фіксували перед попереднім пуском "Орешника".

Дані щодо польоту Іл-96-400ВПУ Фото: Скриншот

Згідно з даними Flightradar24, застосунку для спостереження за літаками в режимі реального часу, Іл-96-400ВПУ для ФСБ з бортовим номером RA-96104, о 15:22 вилетів з Москви до Санкт-Петербурга.

"Літак судного дня" 12 грудня з Москви вилетів до Санкт-Петербурга Фото: Скриншот

Що таке "літак судного дня"

Іл-96-400ВПУ — повітряний пункт управління, який називають "літаком судного дня". Він створений на базі літака Іл-96-400 на Воронезькому авіазаводі у 2015 році.

Повітряне судно переобладнали з вантажного лайнера Іл-96-400Т. Іл-96-400ВПУ використовується ФСБ як повітряний пункт управління.

Це борт, який призначений для евакуації вищого військового та політичного керівництва Російської Федерації, а також для управління збройними силами в умовах війни.

Літак може здійснювати дозаправлення прямо в повітрі.

Іл-96-400ВПУ Фото: Alexander Belyakov

Удар "Орешником": попередження про закриття повітряного простору

Зокрема проєкт Alpha Centauri провів розвідку на основі відкритих джерел (OSINT) і визначив, що ймовірність удару "Орешником" існує.

Отже, 21 листопада, у системі сповіщення для інформування пілотів та авіадиспетчерів було зафіксовано повідомлення NOTAM, що супроводжувало удар, нанесений того дня "Орешником" по Україні — N2171/24.

Цей NOTAM вказує на закриття повітряного простору в районі полігону Капустин Яр у період з 21 до 23 листопада з 4:00 до 20:00 (за місцевим часом). Заборона діяла від поверхні до нескінченності.

Напередодні у системі були два схожі записи. Перший діє 11-13 грудня з 8 по 12 за місцевим часом — N2171/24. Однак знайти його в системі наразі не можна.

Другий — N2061/24 — активний і діє в період з 16 по 21 грудня у той самий час.

Повідомлення NOTAM про закриття повітряного простору з 16 по 21 грудня Фото: Скриншот

Координати ті ж самі, що були 21 листопада. Лише в останньому записі (N2061/24) додали новий шматок на території Казахстану.

"Перший удар відбувся одразу на початку закриття зони, але цього разу вони вже пропустили перший день. Чому — знову ж таки загадка, але у них є ще 2 дні, тому міг бути просто перенос з технічних причин", — зазначили аналітики Alpha Centauri.

Водночас ресурс зауважив, що "не претендує на достовірність цієї інформації" і закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Нагадаємо, 12 грудня військовий експерт і головний редактор Defense Express Олег Катков заявив, що те, що Росія може запустити "Орешник" сумнівів не викликає. Однак, на його думку, не варто орієнтуватись у цьому питанні на повідомлення NOTAM, тобто попередження про закриття повітряного простору.