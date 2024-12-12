РФ может якобы повторно применить "Орешник": OSINT-анализ показал угрозу на следующей неделе

Ресурс Аlpha Сentauri проанализировал сообщение NOTAM о закрытии воздушного пространства по координатам полигона Капустин Яр. Запрет на полеты действует с 16 по 21 декабря. В то же время аналитики заявили, что "не претендуют на достоверность данной информации".

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В последние дни в СМИ появилась информация, что Россия якобы может в ближайшее время запустить еще одну баллистическую ракету средней дальности "Орешник" по Украине. Об этом в частности сообщало издание Bloomberg со ссылкой на источник среди американских чиновников.

Над Москвой сегодня кружил "самолет судного дня", который якобы фиксировали перед предыдущим пуском "Орешника".

Данные по полету Ил-96-400ВПУ Фото: Скриншот

Согласно данным Flightradar24, приложения для наблюдения за самолетами в режиме реального времени, Ил-96-400ВПУ для ФСБ с бортовым номером RA-96104, в 15:22 вылетел из Москвы в Санкт-Петербург.

"Самолет судного дня" 12 декабря из Москвы вылетел в Санкт-Петербург Фото: Скриншот

Что такое "самолет судного дня"

Ил-96-400ВПУ — воздушный пункт управления, который называют "самолетом судного дня". Он создан на базе самолета Ил-96-400 на Воронежском авиазаводе в 2015 году.

Воздушное судно переоборудовали из грузового лайнера Ил-96-400Т. Ил-96-400ВПУ используется ФСБ как воздушный пункт управления.

Это борт, который предназначен для эвакуации высшего военного и политического руководства Российской Федерации, а также для управления вооруженными силами в условиях войны.

Самолет может осуществлять дозаправку прямо в воздухе.

Ил-96-400ВПУ Фото: Alexander Belyakov

Удар "Орешником": предупреждение о закрытии воздушного пространства

В свою очередь проект Alpha Centauri провел разведку на основе открытых источников (OSINT) и определил, что вероятность удара "Орешником" в ближайшее время существует.

Итак, 21 ноября, в системе оповещения для информирования пилотов и авиадиспетчеров было зафиксировано сообщение NOTAM, сопровождавшее удар, нанесенный в тот день "Орешником" по Украине — N2171/24.

Этот NOTAM указывает на закрытие воздушного пространства в районе полигона Капустин Яр в период с 21 по 23 ноября с 4:00 до 20:00 (по местному времени). Запрет действовал от поверхности до бесконечности.

Накануне в системе были две похожие записи. Первая действует 11-13 декабря с 8 по 12 декабря по местному времени — N2171/24. Однако найти его в системе пока нельзя.

Второй — N2061/24 — активен и действует в период с 16 по 21 декабря в то же время.

Уведомление NOTAM о закрытии воздушного пространства с 16 по 21 декабря Фото: Скриншот

Координаты те же самые, что были 21 ноября. Лишь в последней записи (N2061/24) добавили новый кусок на территории Казахстана.

"Первый удар произошел сразу в начале закрытия зоны, но на этот раз они уже пропустили первый день. Почему — опять же загадка, но у них есть еще 2 дня, поэтому мог быть просто перенос по техническим причинам", — отметили аналитики Alpha Centauri.

В то же время ресурс отметил, что "не претендует на достоверность данной информации" и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.

Напомним, 12 декабря военный эксперт и главный редактор Defense Express Олег Катков заявил, что то, что Россия может запустить "Орешник" сомнений не вызывает. Однако, по его мнению, не стоит ориентироваться в этом вопросе на сообщение NOTAM, то есть предупреждение о закрытии воздушного пространства.