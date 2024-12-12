РФ может якобы повторно применить "Орешник": OSINT-анализ показал угрозу на следующей неделе
Ресурс Аlpha Сentauri проанализировал сообщение NOTAM о закрытии воздушного пространства по координатам полигона Капустин Яр. Запрет на полеты действует с 16 по 21 декабря. В то же время аналитики заявили, что "не претендуют на достоверность данной информации".
В последние дни в СМИ появилась информация, что Россия якобы может в ближайшее время запустить еще одну баллистическую ракету средней дальности "Орешник" по Украине. Об этом в частности сообщало издание Bloomberg со ссылкой на источник среди американских чиновников.
Над Москвой сегодня кружил "самолет судного дня", который якобы фиксировали перед предыдущим пуском "Орешника".
Согласно данным Flightradar24, приложения для наблюдения за самолетами в режиме реального времени, Ил-96-400ВПУ для ФСБ с бортовым номером RA-96104, в 15:22 вылетел из Москвы в Санкт-Петербург.
Что такое "самолет судного дня"
Ил-96-400ВПУ — воздушный пункт управления, который называют "самолетом судного дня". Он создан на базе самолета Ил-96-400 на Воронежском авиазаводе в 2015 году.
Воздушное судно переоборудовали из грузового лайнера Ил-96-400Т. Ил-96-400ВПУ используется ФСБ как воздушный пункт управления.
Это борт, который предназначен для эвакуации высшего военного и политического руководства Российской Федерации, а также для управления вооруженными силами в условиях войны.
Самолет может осуществлять дозаправку прямо в воздухе.
Удар "Орешником": предупреждение о закрытии воздушного пространства
В свою очередь проект Alpha Centauri провел разведку на основе открытых источников (OSINT) и определил, что вероятность удара "Орешником" в ближайшее время существует.
Итак, 21 ноября, в системе оповещения для информирования пилотов и авиадиспетчеров было зафиксировано сообщение NOTAM, сопровождавшее удар, нанесенный в тот день "Орешником" по Украине — N2171/24.
Этот NOTAM указывает на закрытие воздушного пространства в районе полигона Капустин Яр в период с 21 по 23 ноября с 4:00 до 20:00 (по местному времени). Запрет действовал от поверхности до бесконечности.
Накануне в системе были две похожие записи. Первая действует 11-13 декабря с 8 по 12 декабря по местному времени — N2171/24. Однако найти его в системе пока нельзя.
Второй — N2061/24 — активен и действует в период с 16 по 21 декабря в то же время.
Координаты те же самые, что были 21 ноября. Лишь в последней записи (N2061/24) добавили новый кусок на территории Казахстана.
"Первый удар произошел сразу в начале закрытия зоны, но на этот раз они уже пропустили первый день. Почему — опять же загадка, но у них есть еще 2 дня, поэтому мог быть просто перенос по техническим причинам", — отметили аналитики Alpha Centauri.
В то же время ресурс отметил, что "не претендует на достоверность данной информации" и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Напомним, 12 декабря военный эксперт и главный редактор Defense Express Олег Катков заявил, что то, что Россия может запустить "Орешник" сомнений не вызывает. Однако, по его мнению, не стоит ориентироваться в этом вопросе на сообщение NOTAM, то есть предупреждение о закрытии воздушного пространства.