Атака на енергооб'єкти 13 грудня: названа мета Росії

Росія під час масованого обстрілу минулого тижня намагалась максимально зменшити експортно-імпортні можливості або взагалі роз'єднати енергосистеми України та Європи.

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13 грудня Росія здійснила масований обстріл України, атакуючи здебільшого об'єкти енергетичної інфраструктури. У НЕК "Укренерго" вважають, що атака ВС РФ мала на меті максимально зменшити експортно-імпортні можливості або взагалі роз'єднати енергосистеми України та Європи. Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна заявив радник прем'єр-міністра України, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко.

"З характерних моментів саме останньої атаки — вона була по мережевій інфраструктурі, яка задіяна безпосередньо в експортно-імпортних операціях між Україною та європейськими сусідами. Це робилося для того, щоб максимально знизити можливість залучення імпорту, а в ідеалі домогтися від'єднання української системи від європейської", — сказав Юрій Бойко.

За словами Бойка, атака ЗС РФ була орієнтована на цілком зрозумілі цілі — "уже традиційно під атакою були ключові об'єкти енергоінфраструктури як у частині передачі, так і виробництва електроенергії".

Що стосується перспективи відновлення пошкоджених об'єктів і пом'якшення графіків відключень електроенергії, Бойко зазначив, що "дуже найближчим часом" споживачі відчують результати колосальних зусиль енергетиків.

Бойко пояснив, що фізичний захист виконує свої завдання під час атак, але звернув увагу, що площа магістральної підстанції може сягати від 15 до 70 футбольних полів і налічувати кілька тисяч одиниць обладнання. За його словами, фізичний захист ділянки в 100 кв. м може коштувати орієнтовно 1 мільйон доларів. Як пояснив Бойко, щоб захистити генерацію, потрібно звести бетонний саркофаг заввишки 10-12-поверховий будинок на 8-10 під'їздів.

"Цей приклад має відповісти на запитання, чи можна повністю захистити підстанції. Захист іде ключових елементів обладнання. Тому все одно трапляються пошкодження, і потрібен час на відновлення", — зазначив радник прем'єра.

За даними Міненерго, імпорт електроенергії останніми днями збільшився майже вдвічі — до 21,2 тис. МВт*год у понеділок проти 12,4 тис. МВт*год у четвер, 12 грудня, напередодні атаки.

Нагадаємо, Фокус докладно писав про обстріл України з боку Росії 13 грудня. Попередньо, РФ випустила 93 ракети, з них вдалося збити 81. Також ворог залучив майже 200 безпілотників різних типів. Це був один із наймасштабніших ударів по українській енергетиці.