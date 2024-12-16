Атака на энергообъекты 13 декабря: названа цель России

Россия во время массированного обстрела на прошлой неделе пыталась максимально уменьшить экспортно-импортные возможности или вообще разъединить энергосистемы Украины и Европы.

Related video

13 декабря Россия осуществила массированный обстрел Украины, атакуя в основном объекты энергетической инфраструктуры. В НЭК "Укрэнерго" считают, что атака ВС РФ имела целью максимально уменьшить экспортно-импортные возможности или вообще разъединить энергосистемы Украины и Европы. Об этом на брифинге в Медиацентре Украина заявил советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко.

"Из характерных моментов именно последней атаки — она была по сетевой инфраструктуре, которая задействована непосредственно в экспортно-импортных операциях между Украиной и европейскими соседями. Это делалось для того, чтобы максимально снизить возможность привлечения импорта, а в идеале добиться отсоединения украинской системы от европейской", — сказал Юрий Бойко.

По словам Бойко, атака ВС РФ была ориентирована на вполне понятные цели — "уже традиционно под атакой были ключевые объекты энергоинфраструктуры как в части передачи, так и производства электроэнергии".

Что касается перспективы восстановления поврежденных объектов и смягчения графиков отключений электроэнергии, Бойко отметил, что "в очень ближайшее время" потребители почувствуют результаты колоссальных усилий энергетиков.

Бойко пояснил, что физическая защита выполняет свои задачи во время атак, но обратил внимание, что площадь магистральной подстанции может достигать от 15 до 70 футбольных полей и насчитывать несколько тысяч единиц оборудования. По его словам, физическая защита участка в 100 кв. м может стоить ориентировочно 1 миллион долларов. Как пояснил Бойко, чтобы защитить генерацию, нужно возвести бетонный саркофаг высотой 10-12-этажный дом на 8-10 подъездов.

"Этот пример должен ответить на вопрос, можно ли полностью защитить подстанции. Защита идет ключевых элементов оборудования. Поэтому все равно случаются повреждения, и нужно время на восстановление", — отметил советник премьера.

По данным Минэнерго, импорт электроэнергии в последние дни увеличился почти вдвое — до 21,2 тыс. МВт*ч в понедельник против 12,4 тыс. МВт*ч в четверг, 12 декабря, накануне атаки.

Напомним, Фокус подробно писал об обстреле Украины со стороны России 13 декабря. Предварительно, РФ выпустила 93 ракеты, из них удалось сбить 81. Также враг привлек почти 200 беспилотников разных типов. Это был один из самых масштабных ударов по украинской энергетике.